尚达曼首次在总统府办国庆酒会 黄总理李资政以新身份出席

我国今年迎来建国59周年，尚达曼总统首次以元首身份举办国庆酒会，与总理兼财政部长黄循财等宾客欢聚总统府，一同为国家庆生。

尚达曼与夫人珍一藤木星期一（8月12日）在总统府主楼前的园地，举办年度国庆酒会，招待内阁部长、国会议员、社区与基层领袖、志愿者、医疗保健合作伙伴，以及我国体育健儿等不同领域约850名宾客。

尚达曼去年9月宣誓就任总统，今年首次以元首身份出席国庆庆典和举办国庆酒会。同样以新身份出席国庆庆典和酒会的还有今年5月出任总理的黄循财，以及卸任总理后成为国务资政的李显龙。

尚达曼伉俪、黄总理与夫人吕子蕊、李资政与夫人何晶，以及荣誉国务资政吴作栋与夫人陈子玲晚上8时左右一同莅临现场。

他们在酒会上同众人欢唱生日歌后切蛋糕，为国家送上祝福。随后，他们分别与各界代表交流并合影留念，场面热闹。

黄总理（中）和夫人吕子蕊（右）在国庆酒会上，与宾客交谈。（叶振忠摄）

本地艺人金文明当晚演唱他创作的国庆庆典主题曲《携手向前》（Not Alone），歌词大意是说前进的路大家并不孤单，只要心连心就能走得更远，为现场增添温馨氛围。

马来传统音乐家团体DAMAI（马来语，意思是和平），演奏多首耳熟能详的歌曲，包括《甜蜜蜜》和国庆歌曲“我们是新加坡”（We Are Singapore）。

非盈利机构照顾者联盟董事会主席范莉友（52岁）是国庆酒会的宾客之一。她受访时说，尚达曼总统和黄总理首次以新身份参与国庆活动是重要的里程碑，世界各地都在关注我国领导层过渡，也对新加坡有很高的期望。

范莉友希望，新领导人能带领新加坡，继续在敏感的地缘政治局势中平衡国家利益，并在竞争日益激烈的环境下推动我国增长，让人民能对就业前景和未来感到满意。“我相信眼前有许多令人兴奋的机会。”