尚达曼总统出任世界银行新领导职务 助解决发展中国家就业危机

尚达曼总统接受内阁的建议，以独立身份联合领导由世界银行集团新设立的职业高级别咨询理事会，为解决发展中国家的就业危机尽力。

除了尚达曼总统，该理事会的另一名联合主席为智利前总统巴切莱特（Michelle Bachelet），两人的两年任期将持续到2026年7月。

总统办公室星期一（8月12日）发文告指出，由于有利于国家利益，内阁因此建议总统出任上述理事会联合主席。

此理事会将针对解决发展中国家面临的就业危机，向世界银行集团提供有关策略和工作计划的意见与建议。理事会的成员将包括来自政界、商界、学术界与民间的领袖及专家。

世界银行集团的文告指出，南半球接下来10年将有12亿年轻人达到就业年龄，但预料就业市场只能制造4亿2000万份新工作。这意味着，会有近8亿人面对前途茫茫的窘境。虽然当中部分人将继续深造，但他们终究也会寻求就业机会，加重就业市场的压力。

尚达曼总统认为，有好的工作是人们能拥有志愿与抱负的基础，而科技快速发展、地缘经济的不确定性和气候变化带来的威胁，却使要制造良好就业机会越来越具挑战性。

“我们需要新的策略来协助发展中国家的人民取得可持续的就业机会与收入增长，进而为全球经济持续带来好处。”

我国国会去年11月通过修宪法案，允许总统和内阁部长以个人名义出任国际机构职务。除了出任世界银行集团的职业高级别咨询理事会联合主席，尚达曼总统目前也以独立身份担任国际经济与货币事务咨询组织30人小组的董事会主席、全球水经济委员会联合主席，以及世界经济论坛董事会成员。