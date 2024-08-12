易华仁涉贪污案改期至9月10日开审

前交通部长易华仁涉嫌贪污案原定于星期二（8月13日）开审，但因易华仁将对高庭驳回他要求所有证人陈述书的申请提出上诉，案件目前改至9月10日开审。

总检察署答复《联合早报》询问时说，易华仁案的审讯日期“在辩方律师的要求下”，已改期至9月10日至13日展开第一轮审讯。

高庭原本已定好在8月份与9月份审理易华仁贪污案，包括8月13日是第一阶段审讯的开始日期，以及9月份的审理日期是从10日开始。

针对控方指辩方要求将审讯推迟，代表易华仁的文达星律师事务所星期一晚上发声明给媒体澄清，审讯无法如期在8月13日开始，是因为易华仁将针对控方不必在案件开审前提供证人陈述书的高庭裁决，向最高法院上诉庭申请提出上诉。若上诉申请获得批准，上诉庭将审理有关提供证人陈述书的法律问题并做出裁决。

辩方律师说，由于这关系到控方在案件开审前所须或无须做的事，而且申请上诉的结果也难以在8月13日之前出炉，为此8月份的审讯日期才得取消，控方对此也没提出异议。

不过，律师说，在易华仁的要求下，原定的9月份审讯日期包括9月10至13日则维持不变。

易华仁面对35项控状



易华仁（61岁）一共面对35项控状，包括两项抵触防止贪污法令、32项以公务员身份索取好处，以及一项妨碍司法公正的控状。首次上庭面控时，易华仁就表明会针对所有罪状抗辩。

易华仁于7月向高庭提出刑事检讨，要求控方录取所有证人的条件性陈述书（conditioned statements），并且在案件开审前把陈述书交给辩方，但被高庭驳回。

法官认为这没有对易华仁不公平，控方已按照刑事诉讼法向辩方阐明检控立场，包括提供易华仁所录的66份口供书，以及其中七名控方证人的37份口供书，驳回易华仁的这项申请。这意味着控方不必为56名证人录取条件性陈述书并提供给辩方。