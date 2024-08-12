应对严重邻居噪音纠纷 受访律师：加强执法是好事

受访律师认为，在应对严重的邻居噪音纠纷时，执法力度得以强化是好事。例如，授权相关机构发出调解指示，要求陷入纠纷的邻居接受调解，将有助于及早解决邻里纠纷。

一对夫妻两年多来天天忍受楼上邻居的噪音，导致精神高度紧张须接受心理治疗，无奈之下自费安装噪音测量器和电眼，以便收集两人饱受噪音折磨的证据，最终在半年前获得邻里纠纷审裁庭的胜诉裁决。

正气律师事务所创办人萧锦耀律师接受《联合早报》采访时，以上述案件为例子。他认为，加强版社区纠纷管理框架可强化调查和执法力度。但他也强调，执法人员在处理邻居噪音纠纷时，应该要了解问题的根本原因才能对症下药，并在必要时采取较强硬的手段，才能真正有效地解决邻居纠纷。

针对安装噪音传感器是否可能触及侵犯隐私问题，萧锦耀说，传感器目的在于测量噪音的严重程度，不是录居民的谈话内容，相信不会构成侵犯隐私问题，反而可以对肇事邻居起到威慑作用。

去年5月，政府针对社区纠纷管理框架展开公共咨询活动，收集到300多名公众的反馈。此外，当局也在去年7月至今年1月间，进行了超过30次咨询小组讨论，征求200多名各方人士的意见。

针对少数严重的邻居噪音纠纷案，大部分受访者希望政府加大干预力度，为受影响的邻居提供援助。

身为调解员的玛丽蒙基层领袖刘润镕（67岁）受访时说，过去四年里，经她调解的玛丽蒙区邻居纠纷案件不超过10起，但多数涉及噪音问题。

她说，这类邻居纠纷往往因误会而造成，调解提供重要的沟通平台，让双方能化解心中怒火，从而有效解决问题并修复邻居之间的关系。

她去年曾调解一起邻居噪音纠纷，当时住在14楼的投诉者以为是刚搬来的16楼住户发出噪音，还为此报警超过200次。

双方经过调解后，发现原来元凶是16楼另一住户，而真正制造噪音的居民疑似患有忧郁症。“他们在误会化解后，如今变成好邻居，还希望一起帮助制造噪音的邻居。”

国家发展部社区事务署高级司长（运作）叶耀承则说，若制造噪音者疑似患有精神疾病，社区关系处将着重帮助他们评估精神状况，进而让他们接受治疗。

“我们会跟护联中心、心理卫生学院和警方紧密合作。如果有需要，社区关系处也可以将案件转介至邻里纠纷审裁庭，强制制造噪音者接受治疗。”