新加坡第一人：非同儿戏 电玩造就亿万身家

谁曾想过，爱打电玩，也可以打出一番事业，成为电玩电竞产业界的新加坡第一人。

2017年，雷蛇（Razer）成功在香港上市，成为新加坡首个在海外上市的电竞行业服务公司。当时，年仅40的陈民亮因此成为新加坡白手起家且最年轻的亿万富豪。虽然公司于2022年退市，但雷蛇玩家粉丝仍遍布世界各地。雷蛇不仅生产硬件也拥有游戏软件平台，软件平台就有超过2亿用户。

陈民亮除了是雷蛇的联合创办人兼总裁，同时也给了自己一个雷蛇首席玩家的职衔。47岁的他从小爱打电子游戏，一路从莱佛士书院、华中初级学院打到新加坡国立大学法律系毕业。当了几年律师的他，仍一直热衷于打游戏。为了给自己寻求称手的鼠标，就和朋友一起设计制造出高分辨率、高灵敏度的鼠标，从此开启了他的电玩事业。

雷蛇成立于2005年，双总部位于加利福尼亚州尔湾市（Irvine）和新加坡，在全球设有19个办事处。想约不断出差的陈民亮做采访，很难敲定时间。他说，其实过去飞得更频繁，因为冠病疫情后，他已经搬回新加坡。现在每年大约一半的时间会留在新加坡。

新加坡雷蛇位于纬壹科技城的办公大楼于一年多前启用。因为这次采访，记者首次走进雷蛇办公楼。大堂入口处巨型LED墙采用黑底加上斑斓色彩，宛如雷蛇的产品，有种貌似低调却又难掩张扬的跳跃感。

电玩电竞产业界的第一人陈民亮身上散发着一样的气质，永远穿着低调的黑T恤搭配牛仔裤，说起话来语速飞快，目光中流露着张扬光芒，像已经做好准备，随时要闯关的游戏玩家。

新加坡雷蛇位于纬壹科技城的办公大楼于一年多前启用。办公楼的入口处展示了雷蛇的各种产品。（陈渊庄摄）

始于玩家 赋予玩家

陈民亮接受媒体采访时曾解释说，雷蛇不是一家游戏公司，因为雷蛇不做游戏内容，雷蛇是“游戏玩家”公司。所谓“游戏玩家”公司指的是，专门满足玩家需求的公司。因此，雷蛇从最开始的鼠标一直发展到现在，主要生产玩家们玩游戏所需要的硬件、软件和服务，整个生态链。

雷蛇最早推出的高端游戏机械鼠标是世界第一枚可以达到2000dpi的鼠标，据称能够给玩家带来更舒适和更精准的控制。雷蛇成立后，开始赞助职业电竞玩家，同时带动了电竞行业和雷蛇的发展。雷蛇不断支持世界各大联赛和电竞队伍及个人选手，同时邀请队伍与选手参与产品的设计。

长久以来，雷蛇不断努力地争取让电竞成为亚运和奥运会的竞赛项目。在多方努力下，电竞在去年首次成为杭州亚运会的正式竞赛项目。国际奥委会也在今年7月通过，于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会。陈民亮期望新加坡能出现电竞奥运奖牌得主。

当初投入电玩电竞行业，陈民亮并没有考虑到金钱的回报，而雷蛇的成功为他带来了巨大的财富。见他天天沉浸于工作，对衣着搭配只求舒适方便，许多人都好奇他把钱财都花在哪些方面。

原来，陈民亮与家人成立了家族办公室，除了房产外，主要做医疗保健和永续发展方面初创企业的投资。陈民亮希望通过这些投资解决他个人所热衷的气候和医疗问题。这也包括了投资他哥哥陈民汉的路胜生物科技公司（Lucence Life Sciences）。这家新加坡生物科技公司研制出能够滴血验癌的技术，并在去年成功将这一项目加入美国联邦医疗保险（Medicare）的受保范围。今年5月，路胜在亚洲范围内推出第二款产品，声称可以筛查出50种癌症。

陈民亮称这类投资为“影响力投资”。他说：“做‘影响力投资’，是希望通过我们的投资，扩大这些企业的影响力，无论是在新加坡或是全球范围，可以帮助更多人。”



粉丝是雷蛇推出最好产品动力

陈民亮与雷蛇品牌，在社交媒体平台上粉丝数以百万计，影响力非比一般。过去十几年来，全球有不少游戏及电子竞技玩家们都是因为雷蛇黑底加绿色的三头蛇标志而认识新加坡。社交媒体上也曾多次出现，雷蛇粉在网上炫耀自己把三头蛇标志或是公司的吉祥物雷小蛇、甚至是陈民亮的头像文在身上的照片。

当年，雷蛇推出自家品牌手机时，就曾有粉丝在社交媒体挑战陈民亮，如果他敢把陈民亮的模样文在身上，能否换到一部手机。（取自互联网）

当年，雷蛇推出自家品牌手机时，就曾有粉丝在社交媒体公然挑战陈民亮，如果他敢把陈民亮的模样文在身上，能否送他一部手机。陈民亮当时随口答应，却没想到，这名铁粉最终还真的用文身换到了雷蛇手机。

问陈民亮对于自己能创建出雷蛇这样一个有强大影响力的电玩品牌，有何感想？他笑着说，还真没有思考过这样的问题：“对我而言，这（努力创新与建设）是对品牌的责任，同时也是对我们团队的责任，不管是在新加坡，还是全球。”

他承认，拥有如此热情的粉丝群，是公司不断持续投资研究开发、推出最好的产品，引进最好的人才的主要动力。因为肩上有着对粉丝们的责任，必须确保能为他们做到最好。



总部设在我国 陈民亮：身处新加坡是优势

陈民亮回忆刚开始创业时，在加州湾区的朋友都会问他，新加坡究竟在哪里？它是中国的一部分吗？如今，在这个领域中，几乎没有人不知道新加坡这个国际大都市。作为新加坡人，陈民亮有种矛盾的心情，一方面为国家变得更国际化而高兴，但又不希望它流失太多自己心目中熟悉的样子。

陈民亮说，自己当年想投入电玩行业，其实没有去调研这一行能有多赚钱，纯粹就是追逐梦想。他对成功的定义是，能创造出很棒、很酷的产品，追求热爱的事，而不是传统观念中的金钱回报。（陈渊庄摄）

雷蛇在全球共聘有1500人，其中近1000人在新加坡总部上班。不过，新加坡市场仅占雷蛇业务不到1%。既然新加坡市场小，人力成本也高，他为什么仍把大部分的人员安排在新加坡总部？他回答得特别干脆，因为他想要居住在新加坡，而非单纯以公司的盈利与亏损来决定。

陈民亮认为聘请新加坡人有很多优势，新加坡人非常国际化，可以很自如地与东西方人一起工作，还能作为各方的桥梁。因此，聘有很多新加坡员工是让雷蛇能够非常迅速地走向世界的原因之一。“我们能适应不同语言环境，也能适应不同的文化。这对走向世界真的很有帮助。”

每一个新加坡人都有机会去追求理想，追求自己热衷的事，他说：“能身处新加坡，本身就是很大的优势。我们有稳定的政府，有很多可以拓展到国际或区域的机会。”

他亦鼓励年轻人在各个领域去追逐梦想，争取成功，而不仅仅是在传统领域上的寻求成功。他说：“成功不是一成不变的公式，我们的目标是找到自己的兴趣所在，并为它奋斗。”

他举例，当年投入电玩行业，其实没有去调研这一行能有多赚钱，而纯粹就是追逐梦想。他对成功的定义是，能创造出很棒、很酷的产品，追求热爱的事，而不是传统观念中的金钱回报。

请他给本地年轻人和创业者忠告，他说：“新加坡人要有自信，我们一点都不比国际人才逊色。

“我们雷蛇的执行团队中，半数是新加坡人，他们有能力创建出数十亿元的企业。”

经常有年轻人跟陈民亮说，自己不是美国名牌大学毕业，因此没有自信。

陈民亮则说，他也跟大家一样，土生土长，从小在新加坡受教育。“我也不是美国名牌大学毕业，我毕业自新加坡国立大学。

“所以我说要有信心，敢走出去。我们会看到更多新加坡人在全球担任要职，我也希望看到更多的新加坡企业创始人，我知道我们能做到。因为我们已经做到了。”

限时一小时的采访加摄影工作准时完成，陈民亮看了眼时间，带几分满意的口气说：“太感谢你们了，正好一小时！”

这名玩家，彷佛在跟一个没有让他在闯关时拖后腿的队友说谢谢，随即转身投入下一个会议。



电玩电竞市场有多大？

根据全球综合数据资料库Statista今年6月的数据显示，2024年全球约有25.8亿人是电子游戏用户，并预测到了2029年，电子游戏市场的玩家数量将达到30.2亿人。换句话说，若按目前全球人口82亿人的比例来看，目前全球每八人之中，就有2.5人是电子游戏玩家，而到了2029年，这个比例可能增加到近三人。

Statista也估计今年电子游戏市场的收入可达到2823亿美元（3730.34亿新元），年增长率估计达到8.76%。到了2027年，市场规模预计将达到3632亿美元（4799.36亿新元）。

雷蛇为游戏玩家设计生产硬件、软件和服务生态系统。雷蛇硬件产品包括高性能、适用于电脑和游戏主机的游戏外部必备设备和笔记本电脑等产品。（陈渊庄摄）

雷蛇业务包括什么？

雷蛇为游戏玩家设计生产硬件、软件和服务生态系统。雷蛇硬件产品包括高性能、适用于电脑和游戏主机的游戏外部必备设备，以及雷蛇灵刃笔记本电脑等产品。

雷蛇的软件平台拥有超过2亿用户，产品包括物联网平台Razer Synapse雷云、提高灯光效果的Razer Chroma雷蛇幻彩RGB，以及游戏优化工具Razer Cortex雷游等。

雷蛇也为游戏玩家提供Razer Gold游戏支付服务，可为5万多款游戏进行支付，同时还有Razer Silver游戏奖励计划。