别让宠物偷渡 变成跨境公害

本地人饲养宠物需求日益增加，有马来西亚业者透过社媒向本地人兜售宠物，价格较低。当局今年上半年在陆路关卡侦破33起动物走私案，已高于去年全年总数。

本地今年首六个月侦破33起动物走私案件，超出去年全年的总数。国家公园局警惕，国人饲养宠物的需求持续增加，一些消费者可能转向非法来源，而来历不明的宠物流入新加坡，可能对本地公共卫生带来危害。

数据公司Statista今年6月发布的一份调查显示，本地宠物饲料市场收益从2019年的9725万美元（约1亿2900万新元），逐年增长至2023年达到1亿3730万美元，四年间增幅约40%。2024年总收益也预期进一步攀至1亿4380万美元，显示本地人饲养宠物的需求逐年升高。

根据国家公园局和移民与关卡局7月22日发表的联合文告，公园局属下的动物与兽医事物组（简称AVS）观察到近年有越来越多新加坡人饲养宠物。AVS指出，随着本地人对宠物的需求不断上升，消费者会想通过更多宠物贩卖来源满足需求，包括非法走私来源。

国家公园局执法与调查处处长张健奕接受《联合早报》采访时说，自2019年起，公园局与多个伙伴机构合力破获不少走私动物个案，仅2023年就超过30起。

张健奕透露：“今年1月至6月，当局已侦破33起走私宠物案件。个案总数的变化可归咎于多方原因，除了反映市场高需求，另一可能是冠病疫情的旅游限制解除后，通关量逐年增加。”

来历不明宠物隐藏疾病传染风险

当局侦破的案件都是走私者企图经由陆路关卡携带动物非法闯关。 当局强调，不法者在走私过程没有妥善安置动物，藏匿宠物的环境恶劣会伤害走私动物，来源不明的动物更带有传染病风险，可危害本地自然生态，滋生公共卫生问题。

按照动物与飞禽法令（Animals and Birds Act），无执照进口任何动物或禽类，初犯者可罚款最高1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。

野生动物法令（Wildlife Act）则规定，未经书面批准而销售或出口任何野生动物，可罚款最高5万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。

《联合早报》摄制队日前走访兀兰关卡，了解当局如何侦测入境车辆，把企图藏匿动物带入境内的不法之徒挡在门外。

张健奕说，关卡人员一旦发现疑似走私动物的情况，公园局会派遣团队到现场处理，确保查获的动物送到AVS位于蔡厝港的动物检疫中心（Animal Quarantine Centre），让兽医为动物进行健康评估。

动物检疫中心兽医岑家均医生受访时说，走私入境的动物无病历可循，存在将外来病毒带入新加坡的风险，因此都得到动物检疫中心隔离，确保健康状态符合标准，保障我国生物安全。

岑家均进一步指出，当局关注的主要风险是对人畜有害的狂犬病（Rabies）。“庆幸的是，新加坡自1953年起就没有狂犬病病例。截至目前，我们还不曾在接受隔离的走私动物中发现狂犬病毒，但不能排除动物携带病毒的可能。”

岑家均医生（左）指出，收留在动物检疫中心的走私动物会持续获得照料，直至为它们找到新归宿为止。（视频截图）

据了解，动物感染狂犬病后，潜伏期通常为一至三个月，发病速度取决于接触病毒的方式和病毒载量等因素。来历不明的走私动物一般会在动物检疫中心隔离至少30天，有者甚至长达数月。只有确保动物健康无恙，兽医才会让它们结束隔离，并让动物福利组织接手，为它们在本地寻找新归宿。

马国业者通过社媒向本地人兜售宠物

动物福利组织“为动物发声”（Voices for Animals）与官方有多年合作经验，帮助不少走私猫狗成功配对合适的领养人。

创办人陈家兴受访时指出，网络零售带来的便利，间接将宠物推向遭走私的厄运。

陈家兴说：“这种交易情况很常见，一些网站甚至标明会送货到你家门口。这些宠物的售价当然会较便宜，但这种消费其实可能让宠物无辜送命，走私的10只动物里，其中五只可能死亡。”

记者在社媒应用包括TikTok和小红书搜索，发现不少贩卖宠物的账号，售卖多品种幼犬幼猫，要价介于1900元至2300元不等。

综合多家本地宠物店网页的资料，本地售卖的宠物平均价约2300元至1万4000元，明显比社媒平台上的要价贵。

记者冒充买家私讯网络贩售者。经过一番交谈，证实这些商家来自马来西亚。对方也称，能够为新加坡客户安排宠物运送，不仅无需办理任何手续，并可在一周内将宠物直接送上门，印证了陈家兴的观察。

记者假扮有兴趣的买家，通过私讯向马来西亚的宠物卖家了解交易细节。（TikTok截图）

关于有用户滥用平台进行非法跨境宠物交易，记者分别电邮相关平台出示对话截图，寻求回应。

小红书答复询问说：“根据所示截图，疑似用户通过在站内发布内容后，进行私信沟通交易，为交易导流行为。”

小红书说，平台严格治理交易导流行为，根据不同违规程度对违规账号进行处置，情节严重者将会被封号。

TikTok则未正式答复，而是指引记者参考平台官网上的社区公约。

经记者所查，TikTok社区公约规定用户不得使用平台促成受管制或违禁品的交易，包括活体动物以及濒危动物的任何身体部位。社区公约也称，所有用户能通过应用的检举功能举报违规内容，以供平台进行审查。

值得注意的是，TikTok回复记者询问后，之前联系的卖家账号就处于封禁状态。小红书上宠物卖家的账号则继续运营。