周末夜游圣淘沙 浪漫相约星空下

在圣淘沙海滩上欣赏星空和享用美食、在夜幕中尝试绑紧跳一跃而下的刺激、提着煤油灯夜游探索西乐索炮台的军事遗迹……从现在开始的三个月里，访客可以到圣淘沙感受这一系列的全新体验。

推出“夜间探索圣淘沙”活动

圣淘沙发展局星期一（8月12日）发文告宣布推出“夜间探索圣淘沙”（Sentosa Night Mode）活动。在8月到10月的每个周末，圣淘沙各个活动场地将有不同主题的节目安排，包括节日集市、街头表演和电影放映等，要为访客提供更多全新的夜间体验。



在8月16日至17日、9月20日至21日，以及10月18至19日，圣淘沙的景点、餐饮及零售店将延长营业时间。例如，绑紧跳中心“AJ Hackett圣淘沙”以及飞龙探险乐园（Mega Adventure Park），将营业至晚上10时，好让访客可以在星空下尝试高空项目。

公众可免费参与“Savour Park”活动

公众也可免费参与“Savour Park”活动，到时还可以从多达16辆餐车买到碳烤汉堡、咖啡和传统意大利美食等，同家人、朋友及宠物边享用美食，边欣赏现场表演和电影等。



圣淘沙发展局局长田桂英说，这个项目旨在使景点的活动和体验更丰富更多样化，以满足旅客对夜间娱乐的需求。“圣淘沙发展局希望通过这个项目，为游客创造重新探索圣淘沙的机会，并延长游人在圣淘沙的逗留时间。”