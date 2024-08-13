以陈祝全和耶鲁大学前校长为名 国大学院设两讲座教授席

新加坡国大学院以国大前校长陈祝全和耶鲁大学前校长莱文为名，新设两个讲座教授席，以表彰他们具远见的领导能力，以及为创新教育做出的贡献。

国大学院星期一（8月12日）发文告宣布，为了纪念两位在定制教学法、推动知识进步，以及启迪批判性思考方面具有重要影响的学术界领袖，学院将以国大前校长陈祝全和耶鲁大学前校长莱文（Richard C Levin）的名字，设立两个讲座教授席位，这也是国大学院首次设立教授席位。

由于讲座教授职位旨在促进跨学科学习，因此将从各个领域选拔受聘者。教授任期灵活，从一学期到三年不等，且可以连任。首批席位预计将于2025年底颁发。

陈祝全教授在2008年至2017年期间担任国大校长，而莱文教授则于1993年至2013年担任耶鲁大学校长。两人将继续担任耶鲁—国大学院理事会成员。

文告说，两位校长在创立耶鲁—国大学院的过程中发挥了重要作用，并在文理教育领域建立了优良传统，培养了全球视野。国大学院的传统正是建立在这之上，这也启发国大重新构想一种严谨的跨学科教育，在东西方教育传统之间架起一座桥梁。

国大学院院长陈西文教授说，设立这两个讲座教授席，能够弘扬两位校长的价值观，并将吸引志同道合的顶尖教育学者到国大学院任教，同时为国大现有教师的交叉任职或吸引客座教授提供支持。