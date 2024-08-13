视障叔卖艺赏钱遭窃 家人置牌防盗

从1992年开始街头卖艺，双目失明的“乌节路大叔”迁至义顺地铁站附近隧道卖艺，岂料竟遇上小偷窃取“赏钱”，家人如今设牌子防盗。

常到纳福城的公众，如果走过衔接义顺地铁站和纳福城之间的地下行人道，就不难发现一名60来岁的卖艺阿叔。他双目失明，一般从下午1时就开始卖艺，弹吉他唱歌，希望获得公众打赏，一直到晚上9时左右才收工。

近来，有眼尖公众发现，除了感谢公众打赏的牌子，卖艺阿叔身边又多了一个告示牌，用中英文写着：“请帮我留意小偷。”

记者接获消息后走访，卖艺阿叔原来叫林里奥（Leo）。他受访时告诉记者，他最早于1992年在乌节路地铁站附近的地下道街头卖艺，并获得“乌节路大叔”的称谓，大约10年前才迁来义顺。

他说，一些善心公众会将赏钱放在他的钱桶上，但并没有投入桶内。“有时我上厕所回来，就会有公众告诉我，有人偷走钱桶上的硬币或钞票。”

林里奥说，街头卖艺30多年，之前就曾经遇上过小偷，岂料如今又再次发生。今年初，当获悉小偷出没后，林里奥的妹妹决定为他设置告示牌，希望造成阻吓，同时也借助公众的力量，达到防盗的效果。

林里奥说：“毕竟我看不见，真的很难防止这种事发生，才需要公众帮忙。”

完整报道，请翻阅2024年8月13日的《新明日报》。