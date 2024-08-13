罗厘换道碾死骑士 遗孀入禀高庭索赔

倾斗罗厘司机换道时没注意到左边的电单车，碰撞后碾过骑士头，骑士当场丧命。死者遗孀入禀高庭索赔。

这起致命车祸发生在2022年7月28日早上约10时11分，地点是工艺教育东区学院外的四美道。

《新明日报》早前报道，倾斗罗厘司机督莱拉扎（Durairaj Suresh Kumar，36岁）承认一项没有注意路况撞倒电单车骑士，导致他当场丧命的罪行，被判坐牢三个月以及吊销各级驾照八年。

案发时，督莱拉扎是L&D Contractor有限公司的员工，负责开重量约1万1750公斤的倾斗罗厘，到各个工地搬运泥土。

死者是34岁的马来西亚男子周松达（译音）。他的遗孀和遗孀的弟弟一同入禀高庭，向督莱拉扎及他所属的公司索赔。

根据新加坡司法网站资料，一般民事索赔案件，若要入禀高庭审理，索赔金额至少超过25万元。倘若是交通意外或是工伤索赔，索赔金额则得超过50万元。

根据诉方的索赔状，死者生前是一名药剂师，月薪约8530元。他已婚，和妻子育有一女（现年六岁）。

诉方指倾斗罗厘司机疏忽导致骑士死亡，针对丧亲之痛索赔1万5000元，以及要求赔偿丧礼费用和电单车损坏等至少2万998元的特殊损失（special damages），其余的索赔项目数额未定。

完整报道，请翻阅2024年8月13日的《新明日报》。