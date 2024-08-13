涉雇用四名无准证洗碗工 知名海鲜餐馆老板被控

涉嫌雇用四名没有工作准证的外籍者当洗碗工，著名海鲜餐馆Mellben龙海鲜螃蟹王创办人被控。

在星期二（8月13日）被控的海鲜馆创办人是69岁的孙文泉，他总共面对四项抵触雇佣外来人力法令的控状。

根据控状，孙文泉在2022年2月14日至2023年6月10日期间，涉嫌雇用四名没有工作准证的外籍者，在位于宏茂桥的Mellben Seafood私人有限公司当洗碗工人。在东窗事发前，这四名外籍员工已经个别在餐馆打工约两个月至13个月。

法庭揭露，被告早在1998年，就因犯下类似罪行被治罪。

控方在庭上说，已准备接受被告认罪，并将以其中两项罪名加以提控，另两项则交由法官下判时纳入考量。

控方指出，他们目前尚未确定判刑立场，但法律予以重犯者的刑罚是罚款1万元至3万元，以及一个月至12个月的监禁。

孙文泉的代表律师是孙大律师馆（Sng & Company）的孙庆发律师。后者在庭上说，仍须时间接受客户指示，当事人有意申请在保释期间与家人出国旅游。

案件展期至8月20日再度过堂，让被告作出相关申请。

坐落在宏茂桥3道的龙海鲜螃蟹王餐馆，以奶油螃蟹、砂煲螃蟹米粉汤等菜肴闻名，曾荣登“2019年米其林美食指南餐馆”名单。