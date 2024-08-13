失信善堂逾3万元捐款和会员费 前行政助理被判坐牢

失信捐款和会员费共3万8799元，利用不义之财上餐馆用餐和应付个人开销，还悄悄藏起收据本掩盖罪行，善堂前女行政助理被判入狱10个月又两周。

被告谭丽莹（44岁，译音）面对失信、偷窃和抵触滥用电脑法令的三项控状。她早前在庭上承认失信罪，法官把另两项罪行纳入考量后于星期二（8月13日）作出裁决。

根据案情，被告案发时是大芭窑修德善堂的行政助理，负责收取信徒的捐款和善堂会员的会费。每当有人通过现金或支票捐款或支付会费时，被告必须开收据给对方，并留存收据副本。

根据规定，被告须把收到的钱财连同收据本一同锁在善堂的抽屉内。当收据本用完后，被告须将收据本，以及所收到的现金交给财务主管。财务主管则会核对账目，接着会分发新的收据本给被告。

2022年3月5日至5月26日，被告借职务之便，失信在慈善活动收到的3万7799元捐款，以及1000元的会员费，并用这笔钱用来支付个人家庭开销，如购买日常用品和上餐馆用餐等。

为了掩饰罪行，被告悄悄藏起已使用的部分收据本。她原本想趁行迹曝光前补回挪用的公款，但随着挪用金额越来越大，她根本无力填补。

2022年5月底，财务主管发现被告在3月至5月期间没有交上部分收据本，6月1日审计后更发现被告的罪行，跟着在6月4日将被告停职。秘书长在6月20日向警方报案。

被告在罪行被揭发时曾同意将失信款项归还，但她至今未做出任何赔偿。

控方指出，被告失信的数额超过3万8000元，其中大部分是公众捐款。被告出于贪婪，在三个月内多次犯案，由于她更早前就曾因偷窃入狱，控方因此建议法官判她坐牢11至12个月。

被告律师求情时说，被告已感到懊悔，也为此失去工作。她承诺不会再犯，恳请法官判她坐牢九个月就好。