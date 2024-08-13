逾240万国人9月将获高达400元生活费特别补助

超过240万名新加坡人将在9月获得200元至400元的生活费特别补助，中低收入群体可获得较高援助。

时任副总理兼财政部长黄循财今年2月发表预算案声明时，宣布为定心与援助配套（Assurance Package）再注入19亿元。生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment）是配套的一部分，旨在减轻新加坡家庭的生活费压力。

财政部星期二（8月13日）发文告宣布，今年年满21岁、可估税收入为10万元以下，且拥有不超过一套房产的成年新加坡人，无论住哪类房产，都将获得政府发放的一次性生活费特别补助。

可估税收入不超过2万2000元者可获400元补助；可估税收入在2万2000元以上至3万4000元的国人可获得300元；可估税收入在3万4000元以上至10万元的公众可获得200元。

公众可浏览http://govbenefits.gov.sg网站，查询自己是否符合领取补助金的条件。

财政部鼓励有指定银行账户的新加坡公民，在本月26日或之前将身份证号码绑定PayNow，以便最早在9月5日收到补助金。

还没将身份证号码绑定PayNow的公民，如果在本月27日或之前，到govbenefits网站更新银行账户信息，便可在9月13日或之前收到补助金。

没有将身份证号码绑定PayNow，也没有提供银行账户信息的公民，可从9月23日起登录govbenefits网站，获取付款参考编号（Payment Reference Number），并到全岛任何华侨银行提款机，使用GovCash方式领取补助金。

补助金汇入账户后，公众会在Singpass应用收件箱接到通知。已在Singpass注册手机号码，但尚未下载Singpass应用或没完成设置的人，则会收到手机短信通知。

财政部强调，短信不会要求收件人回复、点击任何链接或提供任何信息。生活费特别补助相关消息也不会通过WhatsApp或其他短信平台发送。

补助金减轻一家六口经济压力 受访民众感激

之前是送货司机由于健康问题而退休的陈思明（64岁）一家六口，居住在亨德申一带的租赁组屋，下个月将获得400元的补助金。

育有四个孩子的陈思明（图）十分感激这笔补助金，并打算用来购买孩子上学的一些必需品。（叶振忠摄）

他透露，家中只有妻子在工作，四个孩子介于一岁至11岁，每月约1000多元的家庭开销，大部分都花在孩子和水电与杂费上。

陈思明十分感激政府发放补助金，因为这可大大减轻他的经济压力。“这笔补助金会有很大的帮助，至少可以用来帮孩子购买一些上学的必需品，还有支付交通费、水电与杂费。剩余的钱也能存下来，以备不时之需。”