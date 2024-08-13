本地研究员发现 新耳念珠菌分支

本地研究员发现一种新的耳道假丝酵母菌分支，使全球已知的分支总数增至六个。

新加坡中央医院、新加坡科技研究局（A*STAR）和新加坡国立大学，星期二（8月13日）发联合文告说，中央医院、A*STAR属下基因组研究院（Genome Institute of Singapore，简称GIS）以及国大杨潞龄医学院的研究员去年发现了新分支。

耳道假丝酵母菌（Candida auris）是一种多重耐药真菌，2009年首次在日本一名病人的外耳道中发现并分离，因此俗称耳念珠菌，但它也可寄居于人体其他器官。

它的传播性强，难以根除，主要影响患有严重基础疾病的病患，并容易在医疗保健机构中传播。使用侵入性医疗设备，如呼吸管、喂食管和导管的病患，感染耳道假丝酵母菌的风险较高，可引发严重的侵入性感染，包括血流感染、伤口感染和耳部感染等。

2022年，世界卫生组织将耳道假丝酵母菌，列为公共卫生行动的关键优先事项。近年，美国的耳道假丝酵母菌感染病例数也持续上升，其中2020至2021年在医疗机构以“惊人速度”传播。美国疾病控制与预防中心已将它列为紧迫的公共卫生威胁。

2019年至去年3月 本地两人因耳道假丝酵母菌感染死亡

我国卫生部去年答复媒体询问时说，从2019年1月至2023年3月，本地共出现38起耳道假丝酵母菌感染病例，其中有两人死亡。

去年，本地研究员在中央医院的一名病患体内检测出耳道假丝酵母菌。这种病菌通常与出国旅行有关，但这名病患在确诊前的两年里都一直待在新加坡，促使研究员进一步调查。

GIS科学家开发一种机器学习技术，用于追踪新的耳道假丝酵母菌分支。他们过后重建基因组，并进行深入分析，确认了新分支。

研究员发现，这名病患的耳道假丝酵母菌分支，与其他五个已知分支的基因有所不同。他们翻查医院档案后，发现另外两起同样感染这一分支的病例。他们分别是在2018年和2022年住院。

有关新分支的发现，已于今年7月刊登在《柳叶刀—微生物》（The Lancet Microbe）科学期刊上。

文告也提到，中央医院会密切监控耳道假丝酵母菌的传播情况，包括让高风险病人在入院时接受拭子检测。结果呈阳的病人会被立即隔离，院方也会检查所有与病人住在同个病房或房间的病患，以遏制传播。

本地研究团队正在研究一种概念验证（proof of concept）机器学习方法，以自动及早检测到新的分支。