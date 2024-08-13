新保集团设新学院 深化医疗从业者行业运作知识

为使我国医疗管理模式更符合本地的运营需要与亚洲人的文化背景，新保集团设立亚洲医疗领导力与管理学院，推出新公共卫生管理硕士课程，让从业者在精进医术的同时，也对医疗系统的整体运作有更深刻的认识。

新保集团星期二（8月13日）于新加坡医疗管理大会开幕式上宣布，设立亚洲医疗领导力与管理学院（Asian Institute for Healthcare Leadership and Management，简称Asian HEAL）。

外交部长维文医生为启动新学院敲钟。他致辞时说，新加坡的医疗开支至少占国内生产总值的4%，比国防支出还高；由于老龄人口占比将持续增加，因此预料医疗支出还会大幅增长。公共卫生管理不仅在卫生危机或有事件暴发时面临挑战，在平日，卫生系统要维持良好的成本效益、保持安全可靠、有韧性等都不容易。

曾是全国眼科中心医务主任的维文指出，同侪领导力、团队精神，以及降本增效是公共卫生管理的三大关键。这就和要顺利完成一个手术须团队相互配合一样，治疗效果不仅取决于外科医生个人，还取决于整个团队的配合。“关注整个团队的专业性并为团队赋能是绝对必要的。”

新学院推出硕士课程 着重体验与实践学习

新设立的亚洲医疗领导力与管理学院将推出一个硕士课程，以体验和实践学习为重点，内容将包括风险管理与疾病防范、健康信息学与数码化转型等。

新学院院长王妙基副教授受访时指出：“医疗保健不再只是行医。它必须向上游发展，以更广阔的视角寻找为患者提供优质服务的新方法。”

亚洲医疗领导力与管理学院院长王妙基副教授（左一）和新保集团杜克—国大全球健康研究所署长陈向勤副教授在新加坡医疗管理大会间隙，接受媒体采访。（吴先邦摄）

这个硕士课程为期15个月，师资包括来自东南亚的资深医疗保健从业者，如印度纳拉亚纳医院（Narayana Health）创办人、著名心脏外科医生德维（Devi Shetty）、菲律宾的临床遗传学家和儿科医生卡门西塔（Carmencita Padilla）等。

王妙基说，新学院为下一代的医疗保健从业者提供一个平台，让他们能够与区域内资深的从业导师交流。“新学院是亚洲人所建，也为亚洲人所设。”

有关课程也将组织学员参加海外实地考察，以了解不同医疗系统的运作方式与医疗管理理念在各地的实际应用。

共有约2200人参与为期三天的2024年新加坡医疗管理大会，包括医疗专家、护理人员、医药公司、医疗器械展商等。（吴先邦摄）

训练非医疗人员胜任基础护理工作

新保集团杜克—国大全球健康研究所署长陈向勤副教授接受《联合早报》访问时强调，医疗保健是一个以人为本的行业。 “我们所做的一切都围绕着人来展开，因此我们始终得在一个与文化和社会规范相符的框架内提供治疗。”

他认为，正因为这样，照搬西方模式不是最佳策略。“对于人与人之间的相处与关系处理、人们对医疗系统的期望、家属希望医护人员如何帮助他们的亲人等，我们都存在差异。我国已从西方的原则与框架中汲取了不少优点，但本地从业者要在实际应用中进行大量调整，让其更符合我们的社会需求。”

至于如何应对人口老龄化和医疗成本上涨的趋势，陈向勤认为，本地在这些方面可向邻国同行取经。“他们擅长在资源有限的环境中训练非医疗人员，让他们胜任基础护理工作，这也是我们未来推广社区护理的方向。”