男童火锅店游乐房磕伤 左下巴缝两针

与父母到火锅店用餐，四岁半男童在游乐房活动时不慎跌倒，左下巴因磕到沙发外露的木板尖角而受伤出血，送院缝针。父母事后指游乐房存在安全隐患，公司则答应赔偿并作出内部审查。

这起事故发生在7月1日晚上约8时，地点是实龙岗NEX购物中心的美滋锅火锅店。

陈姓读者（34岁）告诉《联合早报》，事发时他们一家三口已用完餐并结账，但在儿子的央求下，带他到游乐房活动。“里面已有一群小朋友，儿子进去不久便不小心跌倒，下巴撞到等候区沙发的一处尖角受伤。”

这名父亲说，沙发顶层是一层人造革覆盖的海绵坐垫，下方两层则用于放置鞋子。怎料，位于沙发尖角的人造革已经破损，里头木板尖角外露，儿子下巴不巧磕在尖角上，顿时受伤流血，留下约两公分的伤口。

他说，儿子当下没有哭闹，火锅店职员赶紧找来创口贴止血。儿子过后到医院缝了两针，复原期间还得定期清理伤口。“我们冷静处理这件事，毕竟治疗伤口最重要，但公司后续的处理方式却让我无法认同。”

NEX购物中心内的美滋锅游乐房。（受访者提供）

陈姓读者说，公司事发第三天才联系他们，他们愿意赔偿，却没给出应有的交代，例如游乐房的安全措施是否到位。他认为公司在问题的处理上欠缺诚意。

“如果儿子撞到眼睛等其他重要部位，又或者割到大动脉，那就不是小事了。希望公司给出个合理的说法。”

美滋锅：孩童低于游乐房规定年龄 玩乐时没人看管

美滋锅所属的乐天集团在答复《联合早报》询问时说，管理层知晓这起事件，并持续与公司团队合作，为受影响的家庭提供支持和援助。“事发后的当务之急是孩童的安危，一名员工马上陪同顾客到盛港综合医院的急诊部，全程陪同这家人，确保他们安全返家。”

发言人说，他们在事发第三天打电话跟进此事，获悉受伤男童的恢复良好。在同日的通话中，集团也出于善意，主动提出承担医药费，包括拆线的费用，对方接受了这一提议。

针对游乐房的安全，发言人说，集团在事发后已经展开彻查。所有美滋锅的游乐房每天会进行两次清洁和例行检查工作，设施若出现问题，将会及时处理并关闭游乐房进行维护。

“这是一起不幸的事件。我们理解受伤孩童的父母经历的痛苦，但也注意到该孩童在游乐房跑动和玩乐时是没人看管的。”

发言人说，游乐房门口也有列明规则与条例，提醒家长游乐房是专为五到12岁的孩童设计的，但受伤孩童低于这个年龄段。“集团会进行内部审查，确保游乐房环境继续保持安全。”