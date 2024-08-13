办校园广播推广华语文 女生获颁宗乡总会奖学金

唐筱彤（19岁）在立化中学就读时，与华文老师和同学一起创办华语广播台，在校内广播华文歌曲、本地新闻和国际热点话题。

创办广播台时，当时念中二的唐筱彤对广播一窍不通，但愿尝试以新颖的方式推广华文，并一直坚持到毕业。她受访时说：“成立第一年时，学校还没有广播室，我们就在食堂的一个角落拿着麦克风讲话。”

这个称为“RVFM课间好时光”的华语广播台，除了播放歌曲，广播员还通过播客和直播分享本地和国际新闻。当政府宣布预算案时，他们还邀请教经济学的教师上节目解析重点。

唐筱彤现在高中毕业了，是今年度的新加坡宗乡会馆联合总会奖学金得主之一，她选择到中国北京大学修读国际关系，同时继续专注中华文化。

今年共五名优秀学生获得宗乡总会奖学金

今年共有五名优秀学生获得宗乡总会奖学金，除了立化中学的唐筱彤，还有华侨中学（高中部）的王予安和林珈妤、南洋初级学院的陈炯睿和义安理工学院的黄心怡。唐筱彤、王予安和林珈妤三人将到北大升学，陈炯睿和黄心怡则到复旦大学升学。

陈炯睿（21岁）从南洋初级学院毕业后，与国家图书馆管理局中文组合力成立了青少年读书会，定期为13岁至17岁的青少年举办华文书导读会。

从小学就热爱阅读的他至今已读了约150本华文书籍，他希望与更多人分享这份阅读的乐趣。他和其他大专学府的“领读人”一起向青少年介绍好书，并引导他们展开讨论，有时还邀请作者来分享写作心得。

陈炯睿受访时说：“阅读华文书不仅能学习华文，还能认识不一样的世界。”他将到复旦大学修读汉语言文学系，深入认识中国文学、历史和哲学。

宗乡总会奖学金颁奖礼星期二（8月13日）在总会礼堂举行。总会副会长钟声坚致辞时指出，今年的奖学金得主不仅成绩优异，还积极参与华文词曲创作、华语广播、创办华文读书会等课外活动。

“奖学金得主们将能够在中国的学习之旅中，深化对中华文化的认识，巩固母语基础。这不仅可以使他们回国后成为新中两地的文化桥梁，也可以让他们在异乡进一步认识并强化自己的文化身份和认同。”

宗乡总会从2011年开始颁发年度奖学金，至今已有44名获奖者顺利取得学士学位。总会也从去年起，颁发奖学金给毕业自理工学院及国际文凭课程的学生。