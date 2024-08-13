外租后被用来走私漏税烟 租车公司货车被充公

货车被男子租来运送漏税烟，控方在案件审结后申请将货车充公；租车公司则想索回货车，声称不可能追踪所有出租的车辆，公司是无辜的车主。有鉴于控方的申请符合强制充公的条件，法官最终下令充公货车。

根据判词，提出上诉的租车公司是A-Tec Autohub私人有限公司。公司于2023年5月5日，将货车出租给张盛财（译音）。

案情显示，张盛财在2023年4月左右，在微信结识一名自称“班袅”的男子。后者提供一份运送漏税烟的工作给张盛财，指示后者租用一辆安装有色车窗的货车，以免外人轻易看见车内的物品。

张盛财在5月5日租车后，便根据班袅的指示开车到武林（Bulim）的重型车辆停车场，从一辆马来西亚注册的罗厘取漏税烟。他从两人的手中接过11个印有“双喜”字样的箱子，把它们放到货车里，接着把车停在乌美1道第351座组屋附近的停车场，等待进一步指示。

他过后依照吩咐，把其中两箱漏税烟交给驾驶白色货车的不知名男子。

下午约5时45分，张盛财送完货回到货车时，被关税局人员拦截。关税局人员接着从货车里搜出九个装有450条双喜牌漏税烟的箱子，于是将张盛财逮捕，并把起获的货车和漏税烟列作证物。

张盛财事后被控，认罪后被判坐牢六个月又两个星期。

随着案件审结，关税局的主控官也向法庭提出充公货车的申请，同时向相关人士发出通知书。信贷公司和保险公司对此并无异议，只有租车公司表示有意索回货车。

控方指出，张盛财使用货车运送漏税烟已经触法，货车在此案中也被用来犯罪，根据关税法令第123节条文，只要满足上述两项条件，便可强制充公货车。

调查也发现，在租货车的当下，张盛财的驾照其实已被吊销，公司若在租车前详细检查，便不会把货车租给张盛财。

公司对此的说法是，张盛财在租赁协议附上了驾照副本，控方未就张盛财在驾照吊销期间开车的行为进行提控，因此没有证据显示张盛财案发时驾照已被吊销；公司已采取预防措施，在车辆放置定位装置，但不可能追踪出租的每一辆车。公司只是无辜的车主，希望能索回货车。

国家法院法官指出，根据以往案例，高庭虽对没有涉及刑事罪的车主表示同情，但已明确指出，车主的清白或所采取的预防措施，并不在相关条文的考量内。

因此，即便控方错误认定张盛财未持有效驾照，又或公司已事先调查并采取必要的预防措施，这些因素皆不能构成将货车归还给租车公司的理由。

有鉴于控方的申请已满足相关条文中的两项条件，法院必须依照法律规定，下令强制充公货车。

租车公司不满裁决提出上诉。