逾百万人加入健康SG 占整体约四成

健康SG计划推出一年多，已有超过100万名本地居民加入，占整体约四成。受访全科医生反映，年长群体的报名率有所放缓，不少中年人也还没有打算加入，并建议政府为公众提供如医疗器材和运动课程折扣等奖励，同时给予诊所更多援助应对病患。

卫生部长王乙康在脸书贴文说，健康SG计划星期二（8月13日）达到重要里程碑，参与者突破了100万人。

健康SG在去年7月正式推出，目前已开放给本地所有40岁及以上公民和永久居民，通过全科诊所和综合诊疗所报名加入。卫生部日前回复《联合早报》询问时说，截至今年7月17日，参与者中有约六成是60岁及以上的年长者，另外四成则是年龄介于40至59岁之间。



本地共有约230万40岁及以上公民和永久居民，也就是说约四成已经加入健康SG，其余六成，约134万名符合条件的人还没有报名加入。

近65万CHAS卡持有者未报名

卫生部提供的数据也显示，还没报名的人中有近65万人是社保援助计划（CHAS）卡持有者，当中60岁及以上者有29万5000人，40到59岁之间达约35万人。本地今年2月推出健康SG慢性疾病津贴层级框架，让CHAS卡持有者到全科诊所买药时获得更多津贴。已加入健康SG的慢性病患也可选用保健储蓄付全额。

经营八间全科诊所的东北医疗集团业务拓展总管梁佳荣医生说，许多中年人或许没有任何慢性疾病；比起年长者，针对四五十岁的预防医疗建议也更少，因此他们会觉得报名加入健康SG没有好处。



天职药房全科医生梁俊杰也说，健康SG目前较偏向患有慢性疾病者和年长者，比如65岁以上病患可免费接种疫苗。这可能会让较健康的中年人错误认为计划着重治疗而非预防疾病，因此对他们还不适用。



纽卡素诊所（Newcastle Clinic）全科医生郭成隆则说，他的40岁及以上常见病患中大多数已经加入健康SG。但他注意到，有病患已享有公司的医疗福利所以不觉得需要加入，也有人对计划存有误解。“他们觉得一旦加入，就必须严格遵循某种健康计划，超出可承担的范围。”



他说，全科医生应积极鼓励更多人加入，每当有40岁及以上的病患到诊所看诊，职员可给他们健康SG手册。“对于那些有疑虑的病患，全科医生应该亲自鼓励他们加入。多数的长期病患都会听医生的建议。”



卫生部发言人说：“全科医生在鼓励病患加入健康SG的过程中，扮演着重要角色。我们也看到更多人在报名加入后制定健康计划。这是重要的一步，让公众能更好地了解如何管理健康和疾病。”

卫生部也派遣健康SG大使在不同社区活动向居民推广计划。当局也将继续向公众宣传预防疾病的重要，并鼓励符合条件的居民加入健康SG。

医生：建议让加入公众优惠价买健康测量仪器或上运动课

梁俊杰认为，人们加入健康SG后制定计划才能获得一次性的3000积分，可换取20元礼券，这对较年轻的新加坡人来说吸引力不大。



郭成隆建议，政府可提供更多鼓励，比如让公众在加入后能以优惠价买血压器、体重秤和脉搏血氧仪等仪器，或者在社区俱乐部上运动课等。



57医疗诊所合伙人徐宽医生也说，医生和诊所职员在日常工作时忙于看诊，没有足够的动力向病患推广计划。他希望全科医生能有更多健康SG的专门看诊时间，并能到社区举办分享会向公众介绍计划。

