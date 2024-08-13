零工经济发展迅速 基础护理人员时薪可达22元

近年本地零工经济发展迅速，需要零工人员的行业从传统的餐饮及零售业，扩大到医疗保健行业，有打零工的基础护理人员，时薪可达22元。

零工平台Jobs On Demand（Jod）星期二（8月13日）首次发布白皮书，披露零工经济生态系统近年的变化，以及各行业打零工者的平均时薪；首三个零工收入较高的行业为医疗保健业、款待业，以及餐饮业。

医疗保健业的平均时薪为13元至22元，是六大关键行业中最高的；款待业及餐饮业的零工人员，平均每小时能赚取12元至16元。

2015年成立的Jod平台，分析过去九年的运营数据，以及在今年1月至3月间访问1000名零工人员后，发现零售、餐饮、物流、医疗保健、活动和款待等行业的零工人员，期望能有14元至20元的时薪。

从7月1日起，政府调高本地薪金门槛后，雇主聘请本地兼职人员的时薪，也须从原有的9元增至10元5角。Jod数据显示，绝大部分雇主提供高于政府规定的时薪价格，以吸引人才。

人力培训与咨询公司Breakthrough Catalyst董事经理廖嘉薇告诉《联合早报》，从事医疗相关的兼职人员一般属于具备技能者，例如上门看护须要取得认证才能胜任，因此时薪也比其他行业高。

她说，不同行业对零工人员的需求各异，零售、餐饮、酒店行业，在年底和佳节如圣诞节及农历新年期间，对临时人员的需求较高，就会积极请人。很多年轻人包括学生都去打零工，如当宴会服务员或到超市搬货，时薪也因公司而异。

零工人员更重视灵活与自主 “身兼多职”成新趋势

白皮书也披露，如今零工人员更重视灵活与自主程度，零工经济也正迈向混合模式，即一名零工人员可以结合多个零工角色，或有正职外加打零工方式，实现收入来源多样化，最大限度地提高收入潜力。约两成的Jod会员有超过一份工作，他们平均每周工作超过40小时。

想要打零工者的人数也显著增加，Jod平台在去年4月至12月，求职申请数量环比增加50%。约一成的零工职缺，由首次加入Jod的会员填补，反映出零工的工作日益增加且需求多样化。首三名请零工人员的雇主是平价集团、国立健保集团及麦当劳，分别来自零售、医疗及餐饮业。

廖嘉薇说，由于零工人员并非正式员工，通常对公司的忠诚度和归属感低，也可能出现服务态度不佳问题，甚至影响公司声誉。她鼓励聘请零工的企业，给予适当培训和奖励措施。

Jod新加坡区经理陈展龙告诉记者，白皮书可让利益相关者，更清楚地了解零工经济面对的机遇和挑战。他认为，8月6日在国会提呈一读的平台人员法案，在承认和保护零工人员权利方面，迈出重要一步。

法案有关工伤赔偿、缴付公积金等做法，不仅保障了这些人员的福祉，还通过确保零工人员获得所须的住房、对医疗保健和退休计划的支援，促进了零工经济的可持续发展。

陈展龙说：“在 Jod，我们始终将零工人员福利居首位，提供福利和奖励措施，如资助个人意外和公共责任保险、带薪休假和带薪年假。新法案与我们的立场一致，即建立法律框架，进一步保障零工人员的权益和福祉。”