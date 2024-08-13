社区关爱组屋对话会 专家现场解答公众疑问

什么是社区关爱组屋？这类住房适合哪些人居住，他们又该如何申请？《联合早报》将同国家发展部、卫生部和建屋发展局联合主办对话会，邀请有关当局的代表和专家出席，现场解答公众对社区关爱组屋的疑问。

这场华语对话会于8月31日（星期六）傍晚6时，在新加坡报业中心礼堂举行，主宾是国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖。

建屋局房地行政与产业司司长陈秋玲、卫生部老龄化策划司总司长李国明，以及飞跃家庭服务中心和飞跃社区服务的高级顾问兼联合创办人凌展辉，也将在现场为观众详细介绍社区关爱组屋，并就适合的申请人士、申请事宜，以及即将推出的新社区关爱组屋项目等，为观众解答。

活动由早报副刊特别项目企划林安娜主持。

政府是在2021年为本地年长人士推出社区关爱组屋（Community Care Apartments），项目结合了住宅和看护服务、公共活动空间以及专门活动策划。其中还包括24小时应急服务，为年长者提供安全感和生活便利。

目前，政府已推出三轮社区关爱组屋项目，首批位于武吉巴督的Harmony Village@Bukit Batok的项目，预料今年第四季竣工。政府也计划在10月推出第四个社区关爱组屋项目。

对话会8月14日开放让公众报名，欢迎有兴趣的乐龄人士、家人亲友与看护者踊跃报名。

“社区关爱组屋”对话会

日期：8月31日（星期六）

时间：傍晚6时至晚上7时30分

地点：新加坡报业中心礼堂（1000 Toa Payoh North, News Centre, S318994）

网上报名：event.sph.com.sg/zbmnd，或扫描QR码报名。

报名截止日期：8月26日

报名费用：免费（成功报名并出席活动的公众可获赠品）