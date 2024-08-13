支持ComLink+ 宜家助1700租赁组屋家庭就业与改造家居

经过约两周的改造工作，莫哈默拉玛特的住家变得更整洁舒适，新添的书桌让孩子有更理想的学习环境。新家具和改造费用由商家赞助，让他一家10口感激不已。

家具商宜家（Ikea）接下来三年将投入超过15万元，为宏茂桥和义顺区的租赁组屋居民改造家居、举办活动、提供就业和培训机会，三个项目预计共可惠及多达1700户家庭。莫哈默拉玛特（Muhammad Bin Rahmat）与家人是受惠家庭之一。

援助对象是参与提升版社区联系计划（ComLink+）的家庭。宜家与社会及家庭发展部的社会服务中心合作，支持这些育有孩子的低收入家庭。宜家将为获选家庭改造家居，为他们添购所需的家具。

宜家也将与社会服务中心联办亲家庭活动，让受惠者增进家庭感情。此外，宜家将提供就业和培训机会，预计每年可提供约50份就业和培训机会。公司将到社会服务中心为受惠者安排面试，方便居民找工作。

社服中心服务不同地区 按受惠者需求找企业机构合作

全岛24个社会服务中心服务不同地区，会根据区内受惠者的需求找企业和机构合作。主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞星期二（8月13日）到义顺组屋区拜访莫哈默拉玛特与家人，并与其他受惠家庭交谈。

37岁的莫哈默拉玛特是一名兼职司机，他与妻子育有八名介于四岁至14岁的孩子。居住的一房一厅单位经改造后，除了有更多橱柜方便收纳物品，厨房的煤气炉也改用电子炉，让居住环境更安全。宜家团队也重新粉刷墙壁，并更换灯泡。

他受访时说：“孩子今年会考，有了新书桌，在家可以更好地自习，不必到楼下温书。改造后的家超出我们的预料，有焕然一新的感觉。我们很满意，真的很感谢他们想得这么周到。”

由于心脏问题，他现在较难自己动手维修居家用品和粉刷屋子，居家改造计划可以帮助改善他一家人的居住环境。他希望接下来能上一些培训课，尽快找到全职工养家。

另一名受惠者是21岁的哈斯布（Muhammad Hasbul Wafi，服役人员）。他与四个弟妹住在一房一厅组屋，母亲因病暂住在外婆家。他希望，住家改造后可以增添新的书桌和床，并有更舒适的空间，让母亲休养。

宜家新加坡和菲律宾零售总监杰拉德·詹森（Gerard Jansen）指出，公司希望通过与社会服务中心合作，向有需要的群体伸出援手，提升他们的生活质量。

李智陞感谢宜家的慷慨捐助，通过赞助家具、提供就业机会和举办活动，与当局一同帮助受惠家庭改善他们的生活。他指出，宜家的支持体现了新加坡牢固的社会契约精神，即个人、社区和企业携手共建一个充满关怀和包容的国家。

ComLink+的援助对象是育有未满21岁孩子的租赁组屋家庭，共约1万户。ComLink+涵盖就业、存钱购屋、减轻债务，以及学前教育四大援助配套。学前教育的援助配套最先在本月推出，为符合条件的家庭提供儿童培育户头填补。