三人获总统奖学金 尚达曼吁公共服务部门培养更高专业性

面对当前不稳定和充满不确定因素的世界，总统尚达曼呼吁公共服务部门在各个领域培养更高的专业性，为更频繁出现危机的世界做好准备。

尚达曼星期二（8月13日）在总统奖学金颁奖礼上致辞时强调，能干的公共服务团队，向来是新加坡最突出的优势之一。

尚达曼指出，我国公共服务部门的廉洁，在国际上受到高度评价。但除了这点以外，我国公共服务部门还有其他优势，包括与时俱进，不断发展能力，并且可以整体协作，而不是单独各自为政。这种能力在其他地方很少见。

“此外，政府、商业领域、工会和社区之间的合作网络，也给予新加坡显著的优势。”

尚达曼说，我国公共服务未必能做到尽善尽美，但却一直在求进步，“这是新加坡真正突出的优势”。“它让我们较快地克服危机，并协助新加坡和新加坡人稳步发展。”

他说，面对当前不稳定和充满不确定因素的世界，公共服务领域具备上述能力尤为必要。他呼吁公共服务部门在各个领域培养更高的专业性，为更频繁出现危机的世界做好准备。

“我国需要在社会各层面，持续培养具备能力和奉献精神的领袖。公共服务领域尤其须要不断创新、具有前瞻性，并持续关注和回应新加坡人的需求。”

今年三人获颁总统奖学金

总统奖学金是政府奖学金中的最高荣誉。今年共有三名总统奖学金得主，他们是来自莱佛士书院高中部的陈靖凯和王祎宁，以及来自华侨中学（高中部）的卓恩宇。

尚达曼提醒三人，总统奖学金不代表他们的人生达到顶峰，更不保证他们未来会取得公共服务的最高成就。“它体现的是你们作为年轻新加坡人的卓越表现和潜能，也体现了人们对你启发他人、与他人一起为改善国家不懈努力的信任。”

19岁的陈靖凯即将到美国斯坦福大学修读经济学。她两年前开始在乌鲁班丹的接见选民活动上当义工，成为那里最年轻的义工之一，也开启了她对公共服务的热忱。

陈靖凯在活动上了解居民的需求，协助他们写信给相关部门，为他们寻求援助。她认为，接见选民活动上真实的案例，让她更立体地了解各种社会问题和趋势。这段经验让她更加确定，了解别人的处境、尽可能协助他们改善生活，是她希望投入的事业。

她说：“居民愿意在脆弱的时刻相信我，并和我分享他们的故事，有些人甚至在寻求援助的过程中落泪。这个过程让我也能感同身受，能在这种时刻，尽一分力帮助他们，是一种很特别的感觉。”

陈靖凯期待在毕业后到不同政府部门服务，为促进本地社会流动做出贡献。

18岁的王祎宁和20岁的卓恩宇，则分别到美国哈佛大学和加利福尼亚大学伯克利分校，修读经济与政府系和数据科学系。

王祎宁曾担任莱佛士书院学生会主席，她说：“学生组织的工作重点在于提升学生的体验，这个过程虽然累，但也让我乐在其中。这让我发现，公共服务是我心之所向。”

她希望毕业后能在不同公共部门吸取经验，广泛地运用所学。

卓恩宇的外公是一名警察，他从小受到祖父熏陶，立志要以实际行动帮助他人，特别是年长者。他希望通过公共服务确保年长者不会在社会迅速数码化的过程中掉队，同时也关注人工智能等新科技带来的诈骗风险。

“我希望运用数据科学和相关领域的广泛知识，在毕业后做出贡献，确保新加坡不被那些为私利滥用科技的人所利用。”