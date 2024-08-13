8月15日起乘电单车通关 也可扫QR码免护照

从星期四（8月15日）起，电单车骑士和后座乘客经由兀兰和大士关卡出入境时，可选择扫QR码替代护照通关，整体等候时间料缩短约30%。

移民与关卡局星期二（13日）发文告公布电单车通道启用QR码通关的细节。这是继汽车乘客和巴士车长后，第三类可扫QR码快速通关的陆路关卡旅客，进一步实现我国在各关卡免护照通关的计划。

根据文告，选用QR码的电单车骑士和乘客，须预先下载MyICA mobile应用，之后导入护照资料生成个人或团体的专属QR码。这些QR码可储存在应用内，并在有效期内重复使用。QR码有效期是以团体中最早到期的护照的有效期为依据。

电单车骑士单人出行也可生成个人QR码。若有后座乘客随行，则可用两人的护照资料生成团体QR码，或分别生成出两个个人QR码。

移民局说，相比扫描两本护照，电单车骑士和后座乘客只须用团体QR码扫描一次，将节省通关时间，而且无须出示护照，护照也不会因下雨而被淋湿。

抵达陆路关卡时，电单车骑士和乘客仅须在自动通道第一道闸门前，让读码机扫取手机应用的QR码。移民局系统读取相关资料后，第一道闸门就会打开。

接着，须按压指纹进行生物识别认证。最新安装在自动通道的灯条，会显示红绿两种灯光提示旅客。若红灯亮起，须重新按压指纹验证，或等待移民局人员上前协助；亮绿灯起则表示指纹验证完成，第二道闸门会跟着打开，完成通关程序。

若使用电单车人工通道，扫描个人或团体QR码后，须等待移民局人员辨别脸部等信息，闸门才会打开。

所有旅客仍得随身携带护照

移民局提醒，倘若QR码显示的护照资料和人数与实际不符，将被拒绝通关。电单车骑士和后座乘客这时就得出示护照，移民局才会放行。

所有旅客还是得随身携带护照，不仅出入外国关卡时会要用到，移民局人员在必要时也会要求旅客出示护照。

若最近更换护照，旅客须在应用中更新QR码资料。首次入境或使用不同护照入境的外国人，则必须出示实体护照办理入境手续，接下来通关时就能使用扫描QR码的选项。

陆路关卡汽车通道3月19日率先启用QR码通关措施，4月15日允许巴士车长选用。电单车通道开通QR码出入境措施后，这一举措将在8月30日扩展至货车司机和跟车员，巴士乘客也可在年底前扫QR码通关。

移民局日前宣布推出两种新通关模式，符合条件的旅客免出示护照，可在机场和海路关卡单凭扫描脸部和虹膜通关；旅客从陆路关卡通关时则能以QR码取代护照。

樟宜机场所有搭客大厦料在9月底落实免护照通关，滨海湾游轮中心预计今年底前跟进启用。丹那美拉渡轮码头和实里达机场会在明年跟进，新加坡游轮中心则在2026年中落实这项计划。