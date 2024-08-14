全球公卫专家：未来三五年再有大流行 多国恐难应对

如果未来三年到五年再次暴发大流行，大多数国家和地区可能仍无法有效应对。全球公共卫生专家说，各国的利己心态严重阻碍疫苗和技术共享，导致全球医疗资源分配不均。新加坡虽是小国，却可带头共享医疗资源，发挥全球领导作用。



新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院和国大全球健康处，星期二（8月13日）举办首届全球健康思想领导力对话，主题是“小国大作为：构建全球健康未来”。



对话由国大副校长（全球健康）和苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授主持。他说，国际地缘政治的博弈削弱了多边主义，联合国和世界卫生组织等国际机构在推动全球合作方面效力减弱，这对全球健康构成了威胁。

前世卫组织首席科学家斯瓦米纳丹医生（Soumya Swaminathan）说，冠病疫情暴露了各国的利己心态，尤其是经济和科技实力雄厚的国家，在疫情期间开发和预订疫苗，却不愿分享。这让非洲及其他发展中国家，难以及时获得疫苗控制疫情。

持续三四年的冠病疫情告一段落，世界卫生峰会委员会联合主席克布什教授（Ilona Kickbusch）警告，各国不应自满，因为全球医疗资源不均衡的问题依然存在。“小国开始抱团，形成不同联盟向大国施压，以达到他们的目的。两个阵营之间的拉扯，将重塑国际政治格局。”

泰国专家：建议新加坡带头 与他国共享科技和医疗资源

泰国公共健康部长顾问维布伯巴适（Suwit Wibulpolprasert）博士指出，新加坡虽然面积不大，但其经济实力让它能在东南亚与其他地区，成为大国与发展中国家之间的桥梁。

至于如何扮演好这个角色，斯瓦米纳丹建议新加坡带头，与其他国家共享科技和医疗资源。世卫组织荣誉总干事陈冯富珍博士则认为，小国在国际舞台上不无主导力，近年的气候变化改革就是由小国发起并推动的。

纵观全球公卫未来发展，克布什说，传染病是一大重点，但糖尿病、高血压等慢性病也须重视，她呼吁各国投入更多资源壮大医疗队伍，并改善人们的生活方式，从而防治慢性病。