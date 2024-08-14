工资会8月29日开会 制定新指导原则

全国工资理事会将在8月29日召开常年会议，制定年度工资和就业相关的指导原则。新指导原则预计11月公布，适用期为今年12月1日至2025年11月30日。

人力部星期三（8月14日）发文告指出，工资会在制定和审议工资指导原则时，会把我国过去一年的经济表现、劳动市场情况、通货膨胀、生产力增长，以及全球经济展望等因素纳入考量。

由劳资政三方代表组成的工资会，也会针对低薪雇员的渐进式薪金年度调整幅度，做出建议。

工资会去年建议雇主，为收入属最低20％的群体，即总月入低于2500元的雇员，加薪5.5％至7.5％，或至少85元至105元，视何者为高。

学者： 制定工资建议前会考量通胀

根据人力部今年6月发布的《2023年工资报告》，本地居民雇员的名义工资，从2022年的6.5%，减至去年的5.2%。在计入通货膨胀因素后，实际薪金增幅则与前年一样，只有0.4%。随着通胀趋缓，人力部预计今年的实际工资增幅有望改善。

新加坡社科大学商学院副教授黎华德博士受访时指出，一般雇主和工资会在制定工资建议前，会考虑通货膨胀情况。若通胀率高，所给予的工资增幅建议也会较高，相反，若通胀趋稳或走低，工资变化相对将受到更多限制。

金融管理局早前预测核心通货膨胀率将在今年第四季更明显回落，并在2025年降至2％左右。今年全年整体通胀预测，从2.5％至3.5％，下调到2％至3％。

至于各领域的渐进式薪金，黎华德认为，应根据之前已宣布的调薪幅度，继续循序调整。

38人工资会以主席佘林发为首，今年共有10名新理事，他们包括代表资方的新加坡全国雇主联合会会长陈启德、新加坡工商联合总会副主席兼荣誉财政李坚辉、劳方代表全国职工总会助理秘书长郑德源、食品饮料及同行业工友联合会会长张爱红、政府代表贸工部常任秘书马宣仁医生、人力部候任副常任秘书 （工作场所）莫捷惠等人。

工资会也邀请公众对薪金相关课题发表看法，以及对新指导原则提出建议。公众可在9月1日之前，到https://go.gov.sg/nwc-feedback-2024提交反馈。