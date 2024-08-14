芽笼综合诊疗所率先试用 人工智能分析胸部X光影像

采用人工智能技术分析胸部X光片，不但能提高放射师的工作效率，还可快速识别严重异常，帮助医生更早作出诊断。

国立健保集团与韩国医疗人工智能公司Lunit达成合作协议，从今年10月至明年8月，在芽笼综合诊疗所开展人工智能胸部X光检查试点项目。试点项目借助新科技，快速识别和优先处理有严重异常的胸部X光片，为病人提供顺畅、高效的分诊流程。

国立健保集团与Lunit星期三（8月14日）发联合文告，宣布为国立健保集团的诊断放射学系统，引进人工智能胸部X光影像分析解决方案“Lunit INSIGHT CXR”，以运用在基层医疗上。这套人工智能解决方案，将有助于提高肺部和心脏疾病的诊断水平。

文告指出，目前在国立健保集团综合诊疗所拍摄的胸部X光片，会交由集团旗下医院放射科医生进行分析和诊断。随着X光片数量不断增加，如今有必要借助科技和创新，来辅助放射科医生。

“Lunit INSIGHT CXR”方案有望提高放射科医生的报告效率。人工智能系统会标记有严重异常的胸部X光片，让医生优先处理，更早地作出诊断，并为病人进行治疗。

国立健保：将根据试点结果 考虑扩大项目至更多综合诊疗所

国立健保集团将根据试点项目结果，考虑扩大范围，让集团经营的其他综合诊疗所使用。

国立健保集团综合诊疗所医疗事务处处长林志光医生说，试点项目旨在为家庭医生提供工具，以便更早地发现病情，及时介入治疗，最终改善病人的医疗效果。

国立健保集团首席研究和创新总裁、试点项目负责人陈志恒副教授说，借助人工智能解读胸部X光片的应用已经成熟，但业界采用速度缓慢。

他相信，使用“Lunit INSIGHT CXR”作为分诊工具，可助集团旗下家庭医生更有效地管理病人，减少等候或转诊至其他医疗机构的时间。

2013年成立的Lunit，所推出的Lunit INSIGHT癌症筛查服务，已获全球逾40个国家超过3000家医疗机构采用。Lunit代表理事徐杋锡说：“通过人工智能技术，我们希望简化新加坡的胸部影像分诊流程，确保及时报告重要发现，优化资源配置，并最终加强病人护理。”