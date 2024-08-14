少年涉猛踢电梯 事后被逮引纠纷

数名少年日前在榜鹅苏芒巷组屋猛踢电梯门后逃之夭夭，星期二（8月13日）有一人被居民逮到后引发风波，居民委员会报警。

这起风波发生于星期二傍晚6时45分左右，地点在榜鹅苏芒巷第226座停车场附近的游乐场。

热心读者陈先生（77岁）通知《新明日报》，指楼下靠近游乐场一带的公共空间，有人起纠纷，惊动警方到场，当时还有几名医护人员在场。根据他提供的照片，多名居民和少年的家长聚集，警员之后也和家长谈话。

记者赶往现场后，看见一名身穿蓝衣的男孩坐在担架上，右膝盖贴着纱布。几经辗转追问下才得知，这名男孩和其他几名少年过去超过半年不断惹事。《新明日报》7月7日曾报道，有四名少年闯入榜鹅停车场顶层，踢足球、赛跑、玩踏板车，行径危险，当时有居民好言相劝反被骂。

一名不愿透露姓名的女居民告诉记者，上星期六（10日）下午4时许准备回家取纸尿片时，刚好在楼下碰到这群少年，并和他们一起乘搭电梯上楼。不过他们在二楼步出电梯后，在电梯门还未完全关上时，竟猛踹电梯门，吓坏女居民。

“他们猛踹电梯，发出好大的声响，电梯还一度失灵，升到了三楼门打开，却上不到我家六楼。我吓坏了，所以赶紧走出电梯，有不少居民出门查看发生了什么事。”

她说，庆幸自己未受困电梯，年幼的孩子也没在身边，但与丈夫述说事发经过时，丈夫感到气愤。“我们当下没报警，只是觉得需要和少年谈谈。”

星期二傍晚，女居民的丈夫碰巧遇到其中一名涉事少年，当要上前找他谈话时，对方拔腿就跑，过程中还跌倒擦伤膝盖。

据了解，涉事的四五名少年并不住在该区，他们的家长之后来到现场，其间与居民起纠纷，居委会见状报警。

完整报道，请翻阅2024年8月14日的《新明日报》。