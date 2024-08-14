男大学生为友当钱骡 逾万元现金藏宿舍

男大学生应要求当中学好友的钱骡，协助接收逾6万元诈骗赃款，为掩饰不法行径，还把过万元现金藏于宿舍。

被告林腾祥（25岁，译音）共面对七项抵触贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）的控状。他犯罪时年仅23岁，是一名大学生。

案情披露，被告与一名叫张俊豪（译音）的男子是中学同班同学兼好友，两人在O水准会考后分道扬镳，但依旧保持联系。

2022年9月28日前的某一天，张俊豪联系被告请他帮忙，指要把一笔钱转入被告的银行账户，并希望被告协助将这笔钱转给他人或存到其他银行账户中。作为回报，好友允诺支付被告8000元。

被告在明知这笔钱来自犯罪活动的情况下，同意协助张俊豪，最终成为了对方的钱骡。张俊豪甚至告知被告，警方可能会因此找上被告，并指导他如果被抓到，就谎称这些钱是通过出售游戏账户和虚拟物品所得。

根据双方协议，从2022年9月28日至9月30日，张俊豪共转账6万4145元到被告的银行账户。被告为帮助好友掩饰罪行，先是于9月28日根据好友指示，从账户提取了3000元现金，将这笔钱存放在自己的大学宿舍。

隔天，被告再次提取了2万元现金，并按照张俊豪要求，将其中的5000元存到他女友的银行账户。被告在存款时还使用了虚假的身份证号码与手机号码，以防止交易追溯到他本人。

同天，被告也将3500元现金存入了自己的银行账户，作为协助犯罪的报酬，余款1万1500元则藏在他的宿舍里。

之后的两天，被告多次协助张俊豪将部分现金存入其女友的银行账户，也向其他第三方（包括好友女友）转账。被告星期二（8月13日）在庭上认罪，求情时数度表示自己做错了，他除了向受影响的家人与父母道歉，也向受害者喊话致歉，深表懊悔。

案展至8月20日下判。

完整报道，请翻阅2024年8月14日的《新明日报》。