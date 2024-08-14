新中民航机构签谅解备忘录 加强两国监管人员培训

新加坡民航局与中国民用航空飞行学院签署谅解备忘录，加强新中两国民航监管人员的能力建设和培训。

新加坡民航局和中国民用航空飞行学院（简称中飞院），星期三（8月14日）发表联合文告，宣布合作计划。

根据双方签定的谅解备忘录，我国民航局和中飞院将合作开发航空培训和职业发展课程、研究民航监管机制，并为其他亚太国家提供技术支持，以期提升亚太区的民航安全标准。

两国机构也将为区域的航空安全管理人员，联合举办研讨会和工作坊以增进知识交流，特别是数据和智能相关领域。

位于四川省广汉市的中飞院，直属于中国民航局，至今已培训近20万名专业人员，包括中国七成的民航飞行员和五成的航空交通管制员。隶属我国民航局的新加坡民航学院（Singapore Aviation Academy），则已为全球200多个国家的近16万名航空专业人员提供培训。

符翔发：培养人才 为国际民航领域和亚太区做贡献

谅解备忘录的签署仪式，星期二（13日）在北京举行，由我国民航局安全规例司高级司长符翔发，以及中飞院党委常委、民航检察员培训学院院长郭仁刚签署。

符翔发说：“新加坡民航局非常重视民航领域的能力建设和人力资源发展。我们很高兴能与理念相近的中飞院合作，通过培养具有专业监管知识的民航专业人才，为国际民航领域和亚太区做出贡献。”

郭仁刚则说，新中此次合作将提高两国民航人员的素质和水平，并提升双方民航监管能力，同时推动亚细安、亚太区乃至全球的民航业发展。

新加坡民航局与飞行安全基金和中国民航局合作，8月13日至15日在北京举办第二届亚太航空安全研讨会。