介绍产品引上钩 7月至今发生897起投资骗案

在投资群组晒利润截图，或经由社交和交友软件接触受害者博取信任，引诱他们上钩投资。今年7月至今，本地至少发生897起投资骗局，损失总额超过3600万元。

新加坡警察部队星期三（8月14日）发文告，提醒公众慎防近期发生的两类投资骗局。

在第一类骗局中，受害者会被骗徒加入Telegram等聊天群组或频道，骗徒一般假称是名人或来自某个知名公司。聊天群组内的同伙接着会不断分享所谓的投资获利截图，一步步诱使受害者进行投资。

受害者若有意投资，联系骗徒，就会收到各种投资计划供选择。骗徒接着会索取受害者的银行户头号码、姓名和手机号码等个人资料，要求他们汇款到指定的PayNow或银行户头，参与某个投资计划。有些骗徒甚至还会架设虚假的投资网站或手机应用来显示利润，让受害者信以为真。

根据警方提供的截图，骗徒声称投资1000元，就能在三至六小时内获得1万5000元的收益。在其他同伙的鼓动下，一名受害者提供资料报名投资，并汇了1000元的款项。这时，另一名自称是投资平台职员的骗徒，会再要求4000元的验证费用，声称这笔钱过后会转换为本金，令受害者相当错愕。

第二类骗局中，骗徒会通过脸书、WhatsApp等平台，或Coffee Meets Bagel等交友软件接触受害者。建立起信任后，骗徒会借机介绍投资机会，再引导受害者将投资款项汇入银行或PayNow户头。

这类受害者一开始都会收到部分投资回报，假投资网站或手机应用也会显示投资利润正在增加，借此诱导受害者进行更大笔的投资。

警方说，这两类投资骗局的受害者会不断且加大汇款额，但最终都无法提取所谓的利润。受害者一般在骗徒失联后才意识到上当。

警方建议设置安全功能

警方建议公众，在电子设备上设置安全功能，如禁止未知用户将自己添加至聊天群组、设置网银交易限额，启用双重身份验证（2FA）功能等。同时，也不要汇款给素未谋面者。

公众也应该多方查证投资计划是否属实，合法的投资用户不会经由聊天群组推销投资产品。若某投资公司无法回答或回避投资者的问题，务必提高警惕。此外，投资前也可查找公司及其业者、董事和管理层的信息，或浏览新加坡金融管理局的网站进行验证。

欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。