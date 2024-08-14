串谋做市商操控股票交易 男子监11个月五周

与两人串谋在一年多内操控五家公司的交易量，制造交易活跃的假象，从中获取至少10万元收益，男子被判入狱11个月又五周。

被告郑思坚（41岁，译音）共面对19项抵触证券及期货法令的控状，他在星期三（8月14日）承认其中六项，法官把其余罪状纳入考量后作出以上裁决。

在两公司任职交易代表 串谋者为老同学和前同事

根据案情，被告2010年11月至2019年3月期间是证券经纪公司Philip Securities（PSPL）的交易代表，之后又在财务管理公司Swaen Capital当投资经理，直到2020年2月。上述两家公司都持有资本市场服务的执照，被告在任职期间分别被两家公司委任为代表。

与他串谋犯案的是商业做市商GTC Group公司唯一的董事黄义文（41岁），以及马来亚银行金英证券交易代表陈伟良（45岁）。黄义文是被告在初级学院的同学，陈伟良是他在PSPL的前同事。

做市商在证券市场上的角色，是不断向投资者提供某些证券的买卖双向报价，通过不断买卖来维持市场的流动性。做市商可从买卖的差价中获利，也可向发行证券的公司收取服务费。

在2017年10月至2020年2月期间，GTC分别与五家公司签订协议提供做市服务，GTC需在至少80%的交易时段内，以三个不同水平连续提供双向报价，最大价差不超过七档（tick），后者则得每月支付一笔费用。

这五家公司为AGV集团、特毅国际（Tee International）、明铸造控股（Mencast Holdings）、BRC亚洲（BRC Asia）和砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）。由于案发时这些公司的股份在市场的交易量相对较低，GTC无法出售在做市过程中获得的股份，手上逐渐累积大量股份。

2017年左右，黄义文找被告帮忙提高这些股份的交易量，并制定计划。在计划里，黄义文与被告会在同一个交易日在市场上交易，前者会利用GTC出售相关公司的股份，被告买入后再以高出三档的价格出售，GTC跟着买回相关股份，股份的所有权最后保持不变。

为避免被任职公司发现，被告还利用父亲和妻子的交易户头执行计划。2017年10月10日至2018年12月26日期间，他与黄义文单单就这五家公司股份的交易，便占了市场交易量的62.6%至84.5%，成交量因此提高167%至543%。

2017年年底，被告发现交易导致父亲的户头产生高额经纪费，两人于是找来负责父亲户头的交易代表陈伟良帮忙，后者同意提供四至五成的经纪费回扣，并加入两人抬高市场交易量的计划。

若不计算经纪或其他相关费用，被告在这项计划中赚取的毛利约为34万3945元。被告从陈伟良处收取回扣，黄义文也以现金偿还他的交易损失。调查显示，被告曾向妻子透露自己至少从中赚了10万元。

被告的犯罪行为，在商业事务局介入调查后停止。

一年多内操纵交易量 制造五公司股票流动假象

控方指出，被告作为经验丰富的股票经纪人，应非常了解相关法律。然而，他却出于个人利益，与做市商串谋在一年多内操纵五家公司的交易量，制造虚假的流动表象，控方因此建议法官判他坐牢12个月又七周。

被告律师求情时说，被告承认自身错误，并已做好承担责任的准备，他在这期间配合当局调查，也没有案底，恳请法官轻判。

黄义文和陈伟良的案件仍在审理中。（人名译音）