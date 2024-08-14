截至6月底共1万2656户参与 九成卖部分屋契者获10万至30万元

九成选择屋契回购计划的家庭，获得10万到30万元的收益。参与这项计划的年长组屋屋主中，超过九成将收益存入公积金退休户头后，还获得了7500元至3万元的现金花红。

建屋发展局星期三（8月14日）发文告公布上述数据。屋契回购计划（Lease Buyback Scheme，简称LBS）让65岁以上的年长人士可根据年龄，选择把部分组屋屋契卖回给当局；他们可根据自己的年龄和需求，选择保留15年至35年的屋契（以五年为增量），但得确保所保留屋契足以让屋主在单位居住至95岁。这样一来，屋主可继续住在组屋单位，同时获得额外的收入养老。

屋契回购的收益将用于填补年长者的公积金退休户头，并购买公积金终身入息计划（CPF LIFE）配套，为他们的退休生活提供终身的每月收入。公积金退休户头填补后的剩余收益，将以现金形式还给他们。

建屋局指出，LBS的参与户数保持稳定。截至今年6月30日，共有1万2656户家庭参与。过去五年，每年参与的家庭保持在约1680户。今年上半年就有892户家庭选择了LBS。

整体来看，约53%（6698户）参与LBS的家庭住在三房式或更小单位，约33%（4206户）住在四房式单位，其余14%（1752户）住在五房式或更大的单位。

逾六成选择保留30年至35年屋契

约65%的LBS家庭选择保留35年（7644户）和30年（7590户）的屋契。另有30%选择保留25年（2513户）和20年（1194户）的屋契。其余的652户则选择保留15年屋契。

约90%（1万1328户）LBS家庭在将部分剩余屋契卖回给建屋局后，获得了10万到30万元的收益（不包括LBS现金花红）。

年长者将收益填补到公积金退休户头后，会获得一笔现金奖励。这笔奖励金额从7500元至3万元不等，具体取决于他们的组屋类型和公积金退休户头填补金额。选择将把至少6万元的净收益填补公积金退休户头的年长者将获得全额奖励。截至2024年6月30日，93%（1万1715户）选择LBS的家庭获得了全额奖励。

大多数LBS家庭还获得了现金收益，即在填补公积金退休户头后的剩余收益。一般情况下，公积金退休户头余额较高的年长者将获得更大比例的现金收益。由于填补了公积金退休户头，所有屋主都参加了公积金终身入息计划（CPF LIFE），并获得每月中位数约1000元的入息。

建屋局指出，除LBS外，年长者还可选择出租整间组屋或房间，来增加退休收入。他们还可以选择搬到较小的组屋，并申请乐龄安居花红（Silver Housing Bonus）。今年1月至6月，建屋局收到多份来自满55岁年长屋主的组屋出租申请，有1万零301份是整间组屋出租申请，2万1219份是房间出租申请。