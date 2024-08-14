昔日凭己力三年还清房款 如今屋契回购收益提升生活品质

年轻时努力工作36年攒钱，仅用三年就凭一己之力付清组屋全款，如今通过屋契回购计划（Lease Buyback Scheme，简称LBS）获得额外收入改善生活，年过六旬的单身马来汉深感自豪。

2001年，现年67岁的拉姆利（Ramli Bin Daud，清洁工）与父亲联名，直接向建屋局购买了位于裕廊西的一个四房式单位。2012年父亲过世后，拉姆利成为唯一的屋主。

去年12月，拉姆利提交屋契回购计划申请，他保留30年屋契以自住，将其余47年又11个月卖回给建屋局。今年2月手续完成时，拉姆利用21万6500元的收益填补公积金退休户头，让该户头里的储蓄额达至全额存款（Full Retirement Sum）；扣除这笔退休户头填补额后，他获得8万3000元现金收益。拉姆利也因此获得1万5000元的屋契回购计划现金花红，以及在公积金终身入息计划下的每月约1300元的入息。

拉姆利受访时指出，这些额外收入大大提升了他的生活水平，他也无需到裕廊西小贩中心当兼职清洁工赚钱。“以前我买不起肯德基和必胜客，现在我不仅买来自己吃，还经常买来请朋友们吃。我生活得很幸福。感谢你，政府。”

拉姆利补充，在提交屋契回购计划申请前，曾有房产经纪到他家发传单，甚至尝试诱导他签名卖掉房子。然而，卖掉屋子就须搬家、暂时住在亲戚家，他也不一定负担得起新房，因此卖房并不是可行的选项。

专家：LBS受老一辈传承观念与转售需求影响

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清认为，LBS的参与户数适中，这是因为许多新加坡人，尤其是老一辈，仍有想保留组屋并传给下一代作为遗产的观念。他们并不打算将屋契卖回给建屋局。

“我注意到，屋契回购计划在较大的组屋中不太常见。这可能证实了一个直觉，即许多这类业主有子孙，他们可能想把组屋传给他们。有些人可能还与他们的子孙同住在这些组屋中。”

孙燕清引述橙易集团的最新组屋转售报告指出，较旧组屋的需求正在上升，一些业主可能认为，如果在公开市场上出售，就可获得更好回报。