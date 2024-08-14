挪用筹办国庆晚宴1万余元收款还赌债 民众俱乐部前职员监四个月

在筹办国庆晚宴活动的过程中，一名民众俱乐部前职员失信居民交上的门票付款，挪用1万2210元来偿还赌债，被判坐牢四个月。

被告林家胜（37岁）面对一项失信和一项抵触赌博管制法令的控状，他星期三（8月14日）在国家法院承认失信罪，另一项交由法官下判时纳入考量。

这起案件发生于2023年6月至隔年1月之间，案发时林家胜受雇于人民协会，是油池民众俱乐部的选区办事处副理事长 （Deputy Constituency Director）。

根据案情，林家胜于2012年加入油池民众俱乐部担任选区经理，并在2016年升上选区办事处副理事长的职位，所负责的工作包括与居民委员会和基层组织领袖开会，以及为公众举办活动等。

被告沉迷网络赌博负债累累

林家胜于2015年左右接触网络赌博，并且逐渐上瘾，沉迷于各种线上体育投注与赌场游戏。他把赚来的薪水花在赌博上，负债累累。

2023年6月，油池民众俱乐部开始筹办在8月12日举行的国庆晚宴，活动地点在俱乐部的多用途礼堂与篮球场。林家胜与同事负责筹办工作，包括为活动售票，每张门票为30元。

林家胜负责把门票册子交给居委会与基层组织兜售，后者成功售票后，会把收到的款项与票根记录交给林家胜，再由林家胜在七个工作日以内，把售票款项存入民众俱乐部的银行户头。

在执行售票工作的过程中，林家胜动了歪念，他陆续把收到的售票款项，存入个人银行户头，再把钱用来赌博和投注。林家胜原本计划在年底拿到花红后，填补他所挪用的公款，但由于他欠了一身的赌债，最终没把钱存入民众俱乐部的银行户头。

2023年12月21日，在一名基层组织领袖的质问下，林家胜承认挪用公款来偿还赌债。林家胜要求上司给他时间，让他向承包商收取尾款后就为晚宴活动结账。

五天后，上司追问林家胜是否已经把钱存入民众俱乐部的银行户头，但林家胜没有回应。上司查账后发现，晚宴活动一共售出总值2万1060元的门票，但有1万2210元的款项不知所终。上司通知市长此事，并且决定给林家胜一个星期的时间归还失款。

林家胜终于在隔年1月4日交还1万2210元，并且同天辞职，上司之后也报警。

已婚和育有两个孩子的林家胜通过代表律师向法庭求情时说，他对犯下的罪行感到后悔，除了已做出赔偿，他也写信向前雇主道歉。（人名译音）