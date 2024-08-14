以欺骗手段误导顾客买灭火器 老板承认指示员工给假口供

属下销售员以欺骗的销售手段出售灭火器，让顾客以为自己以优惠价买到灭火器，实际上却支付了10倍的价格，灭火器公司老板在东窗事发后，指示员工在接受警方问话时撒谎。

灭火器公司老板是43岁的陈耀胜，他事后面对两项妨碍司法公正的控状，并于星期三（8月14日）承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。由于需要时间斟酌刑罚，法官最后展期下判。

根据案情，被告案发时是Fire Safety & Prevention（SG）公司的独资经营者，经营售卖灭火器生意，并且聘请了数名销售员，挨家挨户上门推销灭火器。

调查发现，公司的销售员采用欺骗销售策略，来误导公众购买灭火器。上门推销灭火器时，销售员会自称受政府机构或民众俱乐部委托，而且谎称公司与人协合作，只要是百盛卡（PAssion card）的持有者，都能以17元9角的优惠价购买灭火器。实际上，销售员的说辞并不属实，最后收取的价格是179元，而非17元9角。

2019年5月10日至11月5日，被告陆续接到顾客的投诉，指他属下的销售员以17元9角的优惠价误导顾客以179元买下灭火器。

警方在接获相关报案后，传召被告和公司员工协助调查。被告第一个接受警方问话，于2020年3月4日到警局录了口供。

被告指示销售员撒谎 阻碍警方和消协调查

在录完口供当天，被告便在销售员的聊天群组里发信息知会其他人，指警方或许会找他们协助调查。被告指示销售员在录口供时告诉警方，公司一直以来都以179元的价格售卖灭火器，在推销时从未以17元9角的价格误导顾客，收费前也会让顾客在写明价格的发票上签名。

被告当时已经收到不少顾客的投诉，他明知上述说辞并不属实，却还是为了避免生意受警方调查的影响而指示销售员撒谎，妨碍司法公正。

其中一名员工后来在录口供时承认，由于被告是老板，他因此没有说实话。

2020年6月5日，消费者协会也因同一事件联系被告，并对被告展开调查。被告发现消协也在联系员工后，于是指示员工要求消协把问话时段延至他之后。如此一来，他便可以提前得知消协的问题，确保所有人的口供一致。

控方指出，被告接获顾客投诉，早已知道员工以欺骗手段售卖灭火器，但他却为了保护个人利益，指示员工做出虚假陈述，影响警方调查，因此建议法官判他坐牢一至两周。

其中一名涉案的销售员蔡如周（28岁），早前已因欺诈罪被判入狱两周。

案展至8月29日下判。（人名译音）