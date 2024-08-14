英国两军船停泊我国 探讨相互协作训练

新加坡和英国海军将探讨如何相互协作、一起训练，以及建立核心合作关系。英国医疗船百眼巨人号（RFA Argus）和巡逻舰斯佩号（HMS Spey）目前停靠在三巴旺码头，展现了英国通过增强和持久的海上部署，深化对印太地区的承诺，并致力于维持区域稳定、安全，以及加强与整个东南亚的伙伴关系。

英国驻新加坡国防顾问兼英国国防参谋部东南亚局局长马斯克尔—佩德森上校（Eddie Maskell-Pedersen），星期三（8月14日）在英国国防新加坡支援单位（British Defence Singapore Support Unit，简称BDSSU）举办的记者会上作出上述说明。

马斯克尔—佩德森说：“自由开放的印太地区对英国和世界的繁荣至关重要，我们致力于成为这一地区可靠的长期合作伙伴。”

约两周前新上任的英国驻新加坡最高专员梅塔（Nik Mehta）提到，明年是新加坡和英国建交60周年，英国航空母舰打击群（Carrier Strike Group）正好将于明年到访我国。他说：“我们将尽可能地发挥创意、活力和雄心，将航母打击群作为我们庆祝这一重要周年的重要支柱。”

医疗船百眼巨人号星期三刚从在澳大利亚举行的“捕食者奔跑”（Exercise Predators Run）演习返回新加坡，这是百眼巨人号数月来第二次停泊我国。船上约有300人，主要为医疗人员和工程师。船上可容纳100张病床，并设有急诊室、抢救和外科设施，以及一个配有电脑断层扫描仪（CT）的放射室。

斯佩号已在我国停靠两年半，船上人员一般为80人左右。斯佩号指挥官卡迪（Paul Caddy）说，斯佩号有时会在进出新加坡时，与警卫船进行简短的演习。

英国海军将于星期四（15日）与新加坡海军部队人员会面，探讨建立更多专门的双边演习机会。