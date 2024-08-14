潮汕文史美食之旅 独家探索潮州文化与美食精粹

潮汕文化底蕴深厚、人文色彩鲜明，是中华传统文化的重要组成部分。今年，《联合早报》与天猛公艺术基金会精心策划“潮汕文史美食之旅”，让读者近距离了解丰富多彩的潮州文化，并品尝原汁原味的潮汕美食。

独家体验：在陈慈黉故居享受潮州美食与文化表演

旅程中最独家的行程和亮点，便是读者可以在潮商陈慈黉故居的大院中一边享用晚宴，一边观赏由陈克湛夫妇精心策划的经典潮州美食与文化表演。陈克湛和妻子李凯龄分别是天猛公艺术基金会的创办人和艺术与文化总监。

陈慈黉故居有着“潮汕小故宫”及“岭南第一侨宅”之称，建筑风格中西合璧，始建于清朝宣统二年（公元1910年），历时近半个世纪，占地面积2万5400平方米，共有厅室500多间。

据天猛公艺术基金会创办人陈克湛描述，祖宅之大需要雇四个工人专门开关窗户通风，早上依次把窗户打开，再把窗户关上，一天就几乎过去了。为了让早报读者对陈慈黉故居有更深刻的体验，陈克湛夫妇也特地安排开放一些平日不开放给游客的空间，如小姐楼。

晚宴的文化表演包括了潮汕著名的英歌舞，它集武术及戏剧于一体，被列为中国国家级非物质文化遗产。美食则有名厨所准备的潮汕经典美食。

深入探索潮汕精粹 走访老妈宫戏台等著名地标

读者也将走访潮汕著名地标，如平日不对外开放的保留建筑物——老妈宫戏台，还有潮州古城、牌坊街、白花尖大庙、湘子桥等，深入探索不一样的潮汕精粹。

六天五夜的旅程将由新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲亲自带团，包括带读者参观侨批馆、华侨历史博览中心、樟林古港和猪仔码头等对南下华侨极具历史意义的景点。

去年，潮州被联合国教科文组织选为“世界美食之都”。读者将品尝到当地独有的狮头鹅、蚝烙、潮州粥等菜色。旅途中的所有景点都经过精挑细选，包括由陈克湛夫妇推荐的潮汕顶尖餐馆。

中欧航旅推出限时优惠

“潮汕文史美食之旅”由中欧航旅（ASA）承办，分为标准行程（11月1日至6日）及升级行程（10月30日至11月4日）两个团，价格分别为$2088及$2488一人。

中欧航旅还专门为“潮汕文史美食之旅”推出一系列限时优惠，欲享优惠的读者可在全国旅行社协会（NATAS）旅游展期间，亲自到中欧航旅旅游展柜台（5H03）报名参团。

NATAS旅游展将于星期五（8月16日）至星期天（18日）在新加坡博览中心第四与第五展厅举行。据协会发言人透露，预计旅游展签订配套的人数与去年相当，热门地区则为中国、欧洲、日本及韩国。