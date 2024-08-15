女医生创立专属诊所 为成年智障病患解忧

陈诗菱医生（43岁）清楚记得17岁去新加坡智障人士福利促进会（MINDS）当义工，首次接触智障者，她害怕得巴不得快点结束。但当最后看到家属纷纷来接他们回家的日常画面时，她决定再坚持尝试一次。而这份坚持持续了六年。



后来她成为了肾脏科医生，在为弱势群体义诊的活动中，认识到智障群体在医疗方面所面临的困境。成年的智障患者比起儿童患者，更容易受社会忽略。

她说：“很多智障者的健康问题相当严重。他们一般缺乏正常思维及沟通能力，生活不能自理，也无法清楚表述病情，让医护人员难以诊断治疗。”



这让陈诗菱放弃往肾脏专科发展的计划，决定专门为智障病患提供医疗帮助。她兜兜转转花了12年，终于在2022年9月设立专门诊所，目前主要为300多名成年的智障及自闭症等患者提供一站式补助医疗服务。

为病患看护人提供医疗服务与支援

诊所备有卡通图册让病患通过图案表达他们不舒服的地方，可更清楚了解他们的病情，对症下药给予治疗。同时也为有需要的病患家属和看护人，提供医疗服务与支援，训练教导他们如何看护智障和特需病患。



“智障病患的父母看护人是最特别辛苦的，从病患出生开始，他们就得给予一生的照顾。随着病患长大变老患上其他疾病，他们还要担心自己往生后谁能接手继续照顾，一辈子在经济和精神上苦苦支撑。”



看护人就算生病了，为了照顾病患不愿意也不舍得入院治疗。“我们要帮助的不仅是病患，陪伴照顾他们的看护人也是我们支援的对象。一家人才能一起撑着走下去，而且还能走得久而远。”



陈诗菱希望有更多社会伙伴如律师、复健师，以及医护人员等能加入，愿意为更多智障病患提供服务。



她坚信诊所针对成年智障和自闭症群体的医疗服务是必要也有成效的，并希望更多人理解这一群体的需求，不要以特殊眼光去看待他们。



“我反而从病人和家属身上学到了更多，能为他们服务是我的荣幸。”