陈祖坤：能帮助别人是福气

投身基层服务25年，让陈祖坤最有满足感的，莫过于帮助许多有需要的低收入家庭和弱势群体。

陈祖坤（60岁）是本地知名餐饮品牌胜乐集团（Select Group）的创办人兼董事经理，1999年开始活跃于基层，现为牛车水—金声公民咨询委员会主席，以及西北社区发展理事会理事。

他在西北社理会服务了15年，是社会支援常务委员会联合主席，今年以社理会理事身份，获得公共服务星章（勋条）。

他星期六（8月10日）接受《联合早报》采访时说，他在这个委员会当了10年联合主席，换了四个搭档，但每一回市长问说想加入哪个委员会时，他都选择留下，因为觉得最有意义。

“我是白手起家的，出生于普通家庭，把事业做大后有能力回馈社会，所以内心一直希望能够帮助到一些弱势群体，及需要帮助的人。能帮到别人是一种福气。”

陈祖坤的母亲过去是一名卖杂菜饭的小贩，父亲在档口帮忙，一家人住在三房式组屋。他后来把母亲的生意拓展成如今拥有近20个品牌的胜乐集团。

他平日会抽一两晚到基层开会，周末则须出席三四场社区活动。虽然行程满档，但看见受惠者的笑容和流露出的感谢眼神，是他这些年来持续在基层服务的最大动力。

例如，西北社理会与区内学校合作，通过西北学生深广课程（Student Wise Enrichment Programme），教导低收入家庭的学生掌握理财知识、社交礼仪和公共演讲技能等。

这是陈祖坤第三次获得国庆奖章，之前两次是2010年的公共服务奖章（PBM），及2014年的公共服务星章（BBM）。

问他得奖感言，他笑说：“得奖就是高兴一天的事情，接下来还是要付出，还是须要做我该做的事，继续帮助这些弱势群体。”