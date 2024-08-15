公众：处罚措施将保障行人安全 但难根治违例问题

脚踏车道旁的人行道将改为行人专用道，陆交局从明年7月开始对违例骑士执法，受访公众认为新规定虽然会更好地保障行人安全，但难以根治违例问题，也有人认为使用脚踏车道的行人同样应当受罚。

陆路交通管理局星期三（8月14日）宣布，从今年第四季度开始，脚踏车道旁的人行道将陆续改为行人专用道（Pedestrian-Only Paths）。明年7月起，在行人专用道上骑行或使用非电动代步工具，则可受罚。

经常在住家附近骑脚踏车的傅如华（82岁，清洁工）说，新规定提醒脚踏车骑士时刻留意须使用正确的道路。“有些年长者或小孩不太会分辨人行道和脚踏车道，但骑车的人没有理由不知道，这个措施会确保行人安全。”

乐龄义工组织：新措施提醒所有人 为自身安全负责

新加坡乐龄义工组织主席许悦明也指出，一些年长者没有保险，被脚踏车撞倒住院后难追究责任。他认为，新措施并不针对任何人，而是提醒所有使用代步工具者和行人为自己的安全负责。

居民林美华（65岁，退休人士）就十分欢迎新措施，认为新规定会让她和六岁的孙女出行时更加放心。林美华家住碧山，她说，那一带新建了许多脚踏车道，推出新措施很及时。

不过，她认为处罚措施无法遏制所有违例行为。“肯定还是会有人不遵守规定，难道执法人员要24小时监测吗？”

居民徐维泉（46岁，建筑师）担心新条例会适得其反，他希望当局能警告首次违例者，而不是直接处罚。“如果首次违例就面临罚款或坐牢，会不会有更多人转而到马路上骑车？这样对骑士和司机都更加危险。”

骑车队伍：加快骑行速度 或导致脚踏车道更多碰撞

同样对新规有所保留的也包括新加坡爱骑车队伍（LoveCyclingSG）联合创办人朱桦。他受询时说，有了行人专用道，或会导致脚踏车道上发生更多碰撞事故。

“骑士可能误以为脚踏车道专属于他们，而加快骑行速度，导致意外发生。”

朱桦说，新条规虽然旨在明确行人和代步工具用户的不同通行权，但一些路段仍是脚踏车骑士和行人须共用的。“目前仍缺乏一个根本的措施来改变人们的行为，提升安全第一的意识。”

脚踏车骑士蔡润浩（72岁，退休人士）也认为遵守规矩要靠自觉，他尤其希望处罚措施不要一刀切。他以小孩子骑车或会一不小心就骑到人行道上为例，指出骑士违规未必就是刻意的。

此外，也有受访者指出，新措施只处罚违规骑士的做法有欠公平。

脚踏车骑士林伦（Linlwin，21岁）说，人行道就设在脚踏车道旁边，只要有一方违规就会影响另一方，那违规的行人也应当被罚款。

居民许烈昭（75岁，退休人士）也说：“骑士也有通行权，虽然新规定很好，但我觉得也得有措施确保行人遵守规则，否则就难以形成安全的通行环境。”