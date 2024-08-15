脚踏车道旁步道将规定只限行人专用 明年7月起执法

从今年第四季起，脚踏车道旁的人行道将陆续改为“行人专用道”，严禁脚踏车和非电动个人代步工具通行，以更好地保障行人的安全，尤其是年长者和孩童。

为了让公众有时间适应，陆路交通管理局明年7月1日才开始执法。到时，脚踏车骑士和非电动个人代步工具使用者若骑上行人专用道（Pedestrian-Only Path），将属犯法。违例者可被罚款最高2000元，或坐牢最长三个月，或两者兼施。

非电动个人代步工具包括滑板车（kickscooter）和双翘板（Skateboard）。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期三（8月14日）到碧山视察刚完成的脚踏车道网络。他在接受媒体访问时宣布上述消息。他说，这个举措将能更好地保障不同道路使用者的安全，尤其是行人。

他提到，在2019年，发生在人行道上并涉及活跃通勤工具的意外共303起，去年则有76起。因此，划定行人专用道不是因为道路变得更危险，而是我国现已建设更多与人行道相连的脚踏车道，足以这样区分开来。

我国目前有超过600公里的脚踏车道和公园连道。在已铺设的脚踏车道中，超过200公里与人行道相连。

陆交局在文告中说，随着人口老龄化，以及更多人在第一和最后一里的路程使用活跃通勤工具，陆交局希望采取措施提升道路安全，尤其是年长者和幼童的安全。

漆上“行人专用道”图标 方便公众辨识

陆交局将从今年第四季起，陆续在脚踏车道相连的人行道漆上“行人专用道”图标，方便公众辨识。公众每步行或骑行50公尺，就会看到这些图标。

行人专用道仅限行人和电动行动辅助工具，如电动轮椅使用。到明年底，电动行动辅助工具的时速须从目前的10公里降至六公里。

被问及为何已经有了活跃通勤指导手册，还要制定条规，徐芳达说，指导手册只能鼓励公众遵守。这是一个好的开始，但谈及安全，还是清楚规定比较理想。

“我觉得这比较好，比较清楚，让行人，尤其是年长者和孩童，走在人行道时，会更有保障。”

到2030年将建1300公里脚踏车道

他也提到，我国的愿景是到2030年，建设1300公里的脚踏车道。这也意味着，与脚踏车道并行的人行道到时会比现在多至少一倍。因此，要对每名违例者执法是不可行的，也并非当局的用意。

“但有了条规，将为大众设定某种要求、标杆和参考点去注意安全。到头来，维护安全，人人有责。”

至于行人专用道会否成为陆交局日后一贯的设计理念，徐芳达说，当局会尽可能这么做，但有时会因场地限制，无法采用这种设计，行人和骑士等仍得共用道路，相互礼让。

陆交局将继续通过线上和线下媒介进行宣导，提高公众对活跃通勤条例的意识，以及清楚即将实行的新条规。

另14公里公园连道 拟开通行人专用道

另外，国家公园局自2022年起陆续在樟宜海滩公园、东海岸公园、武吉班让公园和樟宜湾的公园连道部分路段，开辟行人专用道。这些行人专用道总长30公里。

公园局园林发展与设计处高级署长卡迪妮·乌马说，公园局计划在另外14公里的公园连道开通行人专用道，详情待公布。公园局之后会再评估是否要在更多地方落实这个设计。