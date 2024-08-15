调查：亚细安企业对AI兴趣大 但缺乏清晰规划

最新调查显示，虽有85%的亚细安企业认为人工智能可以帮助企业实现战略目标，但其中只有17%的公司拥有明确的人工智能战略，大多数企业对人工智能尚未有清晰的规划与实施方案。

国际商业机器公司（IBM）于今年3月至4月，委托进行了一项针对亚细安地区共372家企业有关人工智能发展的调查研究。参与的国家有新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚，以及菲律宾。

调查显示，企业对人工智能准备情况的乐观态度与严峻的现实之间，存在显著差距。

虽然39%参与调查的科技与数据企业认为，他们的公司在人工智能方面处于准备就绪状态，但调查结果显示，实际上仅有4%的企业在人工智能发展上达到了较为成熟的阶段。

调查也发现，目前，东南亚国家主要的人工智能应用实例中，智能文档处理占63%、支持辅助与服务台应用占六成、支付和发票自动化占57%，内容策略和创作以及招聘各占55%。

多数企业缺乏人工智能专业知识

调查指出，大多数企业缺乏充分利用人工智能来改变游戏规则所需的先进机器学习专业知识。

只有17%的受访企业表示，公司拥有专业的数据科学团队，大部分企业面临人工智能专家短缺问题，或员工仅具备基本的人工智能相关技能。

IBM亚细安地区总经理连美玲指出，生成式人工智能近年来成为了焦点，推动整个亚细安地区对这一技术产生浓厚兴趣。

不过，她坦言，遗憾的是，许多企业与技术高管高估了公司实际落实人工智能的能力。“实施人工智能方案需要稳健的数据战略与技术人才、深思熟虑的治理框架，以确保人们以合乎道德的方式使用新技术。”

调查也提到，亚细安地区未来一年的人工智能发展重点包括：确定业务用例以进行试点或概念验证（25%）、提高数据的质量、一致性和通用性（22%），以及提高员工技能（21%）。