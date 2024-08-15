涉30亿洗钱案 两银行前经理与一前司机将被控

本地最大规模的洗钱案有新进展，两名银行前客户经理和一名前私人司机涉案，将于星期四（8月15日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（14日）晚间发文告说，三名年龄介于26岁至41岁的男子，涉嫌抵触洗钱、伪造文件和妨碍司法公正等罪名。他们都与30亿元洗钱案的罪犯和通缉犯有关。

第一名嫌犯是26岁的中国籍男子。他曾在本地一家外资银行担任客户经理，当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。

调查显示，2020年12月前后，这名客户经理涉嫌教唆苏宝林伪造贷款协议来欺骗另一家银行，让后者相信存进苏宝林银行户头的钱款的合法性。他也被指在同年12月15日代苏宝林收取了48万1678元现金，但却无法确切说明这些钱款的来源。

2021年4月19日至25日，这名客户经理还涉嫌伪造一份贷款文件，用来欺骗他当时任职的银行，让银行相信钱款是合法所得，允许王水明在3月29日把99万9980元汇进银行户头。

这名客户经理将被控10项罪名，包括抵触伪造文件、贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、妨碍司法公正和提供假口供。

第二名嫌犯是35岁的中国籍男子，同样是曾经受雇于本地外资银行的客户经理，客户包括林宝英。他被指从林宝英处收到一份经过多处修改的伪造税务文件后，将文件提交银行，以便协助林宝英在瑞士开设银行户头。他将被控一项伪造文件的罪名。

第三名嫌犯是41岁的新加坡籍男子。他是苏炳海的前私人司机，后者目前被警方通缉。他涉嫌对警方撒谎，指苏炳海没有留下任何贵重物品，将被控一项提供假情报给公务员的罪名。他也被指自行处置苏炳海的四辆车，抵触一项妨碍司法公正的罪名。

商业事务局局长周祥泰说，警方严正看待经由我国金融系统清洗犯罪所得的行为，并指本地银行已建立了一套合规系统来找出和拒绝犯罪资金往来。“我们需要银行职员，特别是客户经理的诚信来确保这一点，因为他们是客户和银行之间的桥梁。那些帮助客户规避金融机构调查程序，或伪造文件掩盖资产真实来源的人，将会被依法严惩。”

这起洗钱案在去年8月侦破，涉款达30亿元，被捕的九男一女被控后都不得保释，定罪刑满后已全数驱逐出境，禁止再入境新加坡。法院共充公约9亿4400万元非法资产，警方还对另两名涉案者苏永灿和王火强发出逮捕令。