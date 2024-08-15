借钱救济落难好友却被利用 女老板起诉好友追回近47万元

因同情女客户长期被丈夫虐待，咨询顾问公司女老板与对方迅速成为好友，并且在女客户的要求下频频提供贷款，岂料女客户事后否认借钱，甚至辩称女老板拨款是为了投资生意。女老板一状把女客户告上法庭，追回近47万元。

高庭司法委员莫哈默费扎尔星期四（8月15日）发表书面裁决时指出，女老板过度信任他人，觉得自己有义务帮忙落难的朋友，可惜后者却利用了她的善良与好意。当女老板的丈夫发现妻子借出数十万元给“朋友”时，两人的婚姻也亮起红灯。

经营一家咨询顾问公司的麦佳琪（译音，英文名为Natasha Mak-Levrion）在2023年入禀高庭起诉另一女子希亚马拉，向后者索讨她未偿还的52万5200元贷款，获判胜诉。不过，在考虑呈堂证据后，司法委员将麦佳琪可得的赔偿款项定为46万6700元。

根据判词，答辩人希亚马拉是一家海事培训公司的老板，她在2016年聘用麦佳琪的公司提供一些服务，两人为此认识。有一回工作结束后，麦佳琪在离开前发现希亚马拉独自坐在角落，神情哀伤。她上前关心希亚马拉，后者于是向她诉苦，道出丈夫冒用她的签名挪走公司款项，以及多年来对她身体和精神上的虐待。

麦佳琪知道后非常关心希亚马拉，与后者一直保持联络和听她倾诉。两人的沟通开始时并没涉及金钱，但情况不久后就便起了变化。

2016年3月14日，麦佳琪接到希亚马拉的来电，对方听起来惊慌失措，并且开口向她借钱，声称公司急需现金度过难关。麦佳琪于是借出第一笔钱给希亚马拉，贷款金额为1万5000元。

根据诉方的说法，在接下来的两年多内，麦佳琪又在希亚马拉的要求下，至少43次借钱给她。诉方提呈两人之间的手机短信记录为证，短信内容包括希亚马拉要求借钱支付员工薪水、麦佳琪回复确认自己已提供贷款，以及麦佳琪发短信质疑希亚马拉的借钱理由是否属实。

希亚马拉频频用各种理由拖延还钱，欠下的金额越来越大，以致麦佳琪自己也陷入财务问题，被迫做兼职工，甚至向父亲借钱。当麦佳琪的丈夫知道妻子借钱给朋友和贷款金额后，两人的婚姻也出现了问题。

麦佳琪最终看清现实，把希亚马拉告上法庭，但后者却否认借钱。在提呈法院的答辩书里，希亚马拉原本声称自己不知麦佳琪为何一直给钱，她过后改口承认借钱，但在案件开审后又称麦佳琪给钱是为了投资希亚马拉的生意。

司法委员：麦佳琪供证前后一致 希亚马拉证词反复

司法委员认为，本案关键在于起诉人与答辩人的证词可信度。在他看来，麦佳琪是一名可信的证人，她供证时显得坦率，内容也前后一致，并且有书面证据如银行转款记录、手机短信记录与借据等来支持自己的说法。

相对而言，希亚马拉的证词则是反复和缺乏逻辑，包括她原本承认曾签下借据，但之后改口说借据是由麦佳琪伪造。司法委员检查借据后认为，没有迹象显示这些由希亚马拉签名的借据是伪造或经过篡改的。

由于诉方提呈的书面证据显示麦佳琪确实曾借出48万7700元给希亚马拉，而后者也前后偿还了2万1000元，司法委员因此谕令希亚马拉赔偿麦佳琪46万6700元，外加利息与讼费。