公寓内等校车 七岁女童遭撞死

七岁小学女生在公寓停车场等校车时，遭另一辆校车撞倒，送院后不治。

这起致命车祸发生在星期四（8月15日）早上6时20分，地点是在盛港芬维尔巷（Fernvale Lane）的执行共管公寓（EC）The Topiary。

《新明日报》接获读者通报，指一名女学生遭校车撞倒，被紧急送院。

记者赶到事发地点，据观察，现场约有四五辆警车停在公寓的停车场，警员也在检查一辆白色的校车，周围也放置了证物号码牌，当时家属正在和警员交谈。

查案人员在一辆白色校车内进行调查。（徐颖荃摄）

据了解，女学生出事前站在第23座公寓前的停车场等校车。一般相信，校车从公寓大门进入后，会绕公寓一圈，并经过停车场。

死者的哥哥受访时神情伤心，他告诉记者，撞倒妹妹的校车并非她在等的校车，当时她要搭的校车，跟在肇事校车的后方。

他指出，早上同个时段，有多辆校车在该处接学生，妹妹也是在停车场等校车，岂料遭校车撞到。

“听说肇事校车司机当时是在看着左边的车镜，没看到站在前方的妹妹，直到司机发现碰撞到东西才停下。”

他也说，妹妹送院后在医院过世，家人过后要去医院办理手续。死者的哥哥过后跟亲属一起离开，其他亲属神情悲伤，一名女家属甚至需要人搀扶。

警方受询时说，他们在星期四早上6时20分接获通报，一名七岁的女行人在昏迷状态下送院后逝世。67岁的男司机在粗心驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕，警方调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2024年8月15日的《新明日报》。