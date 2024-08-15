妇女无牌经营医美生意 还在社媒大肆宣传

在社媒平台大肆宣传，45岁妇女在住家无牌为顾客做埋线提拉、打肉毒杆菌和丰唇针，被判坐牢两周，罚款1万9000元。

被告王小玲（45岁，译音）共面对14项包括抵触医疗保健产品法令和医药注册法令的控状，她承认其中五项，余项交由法官下判时一并考量。

调查显示，被告以“Soul Beautiful Facial”为名，开设了一个网站、一个脸书账号和一个Instagram账号，宣传医美服务，并注明联络方式，以便顾客通过电邮、微信或WhatsApp与她联系。

被告承认为了赚钱，在本地提供医美服务约一年。针对肉毒杆菌或填充剂注射，她一般收费250元，埋线提拉项目则每根线收费80元。

其中一名受害人通过社媒平台得知被告提供医美服务，便联系被告。被告对受害人称，自己拥有许多资格证书。

2021年5月9日，受害人前往被告住家进行埋线提拉。受害人被带到一间卧室，躺下后被告在受害人脸颊两侧涂抹麻醉药膏，20分钟后擦掉，接着涂上碘酒，再用生理盐水清洗。被告从包装中取出针线，用针在受害人的脸颊两侧开口，把线埋入受害人的脸皮底下，最后减掉剩余的线，完成服务。根据案情，被告指已不记得向这名受害人收了多少费用。

同年11月12日，被告为另一名受害人进行肉毒杆菌和填充剂注射，其中包括在受害人的脸颊两侧咬肌注射共六次的肉毒杆菌，以及在唇部注射三针丰唇剂。被告向受害人收费750元。

法官指出，被告不止一次无执照提供医美服务，并且从中获利。

完整报道，请翻阅2024年8月15日的《新明日报》。