食品安全和保障法案 星期五起征询公众意见

拟议中的《食品安全和保障法案》建议，特定食品若可导致本地民众患上影响公共健康的非传染性疾病，可被禁止进口。食品企业没有正确标签食品、虚假描述食品成分，或刊登具误导性质的食品广告，也属违法。

卫生部星期四（8月15日）发文告说，从星期五（16日）开始，针对《食品安全和保障法案》 （Food Safety and Security Bill）展开三个星期的公众咨询至9月6日下午6时，邀请公众对法案条文提供反馈和建议。

法案条文将允许卫生部继续执行现有食品相关条例，并在未来根据需要，实施其他相关条例，包括：

一、预防或减少影响本地公共健康的非传染性疾病发生；

二、帮助个人做出有利于自己和家人健康的食物选择；

三、管制食品广告或促销方式，以促进公共健康。

根据公众咨询文件，法案授权卫生部采取措施促进公共健康，这包括继续现有饮料营养等级（Nutri-Grade）标签措施，及禁止在新加坡所有食品中，使用俗称反式脂肪的部分氢化油（partially hydrogenated oils）。在新的法律框架下，未来可能会有类似保护大众健康的措施。

特定食品若被鉴定或可影响健康，当局可下令禁止或限制进口、在本地制造、分销等。

为了确保公众获得正确资讯，选择对健康有益的食品，法案对食品标签和广告也有所要求。法案会进一步完善对标签和广告的定义、何者可视为广告商，及食品标签应该披露什么信息等。

食品广告的范围，也从原有的文字及视觉画面（静止或动态），扩大至音乐和声音。促销食品销售或食品品牌，即可被视为广告。任何食品企业在供应食品时，存在误导或欺骗行为，皆属违法。

现有食品销售法令，要求食品企业在食品标签，及涉及食品和食品接触物品（food contact articles）的广告中，提供充分和准确的信息，以帮助消费者在选择食品时，做出明智决定。相关要求将扩大到促进健康的措施，让消费者做出更健康的食品选择。

任何人在提供食品时存在误导或欺骗行为，如对某食品做出虚假陈述，一旦罪成，可判罚款不超过1万5000元或监禁不超过6个月，或两者兼施。

卫生部文告指出，食物选择会影响健康和营养。法案条文与政府持续加强预防保健，让新加坡人过上更健康生活的做法一致。

新法案整合八项食品相关法令

拟议中的食品安全和保障法案，将整合现有的八项食品相关法令，为整个食品链提供统一的总体框架。法案也赋予新加坡食品局新权限，以加强监管职能，保障本地食品供应安全。

法案将加强食品安全机制，确保主要利益相关者更好地承担共同责任。早前食品局已针对法案，展开数轮公众咨询。卫生部负责的部分，主要与监管食品以促进公众健康有关。

与新法案有关的现有法令，分别是动物与飞禽法令、植物管制法令、环境公共卫生法令、饲料法令、渔业法令、食品销售法令、卫生肉类和鱼类法令，及价格管制法令。

公众可到民情联系组（REACH）、食品局和卫生部网站，查阅公众咨询文件。