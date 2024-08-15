德利站启用 榜鹅轻轨西环线全线通车

榜鹅轻轨西环线的德利站星期四（8月15日）启用，全线七个站至此全面通车，为居民带来更大的交通便利。

榜鹅轻轨西环线于2003年建成，但配合周围地带的发展，直到2014年才开始陆续启用。西环线共有七个站，德利站（Teck Lee）是最后一个启用的站点。

住在西环线榜鹅坊站（Punggol Point）附近的林翠霞（63岁，退休）和邻居星期四特地到德利站参观。她受访时说：“我搬来这一带已经两年，一直期待德利站启用。每次搭轻轨列车，列车会停在德利站一会儿，但不开门，我就想着列车门什么时候会开。今天终于启用了，我们都觉得很新奇，想看看这里的环境。”

她还说，孩子的一个朋友下个月将到新加坡理工大学在榜鹅的新校区教课，到时候就可以搭轻轨列车到德利站，方便多了。

运作系统已完成全面检查

东北线和盛港榜鹅轻轨线客户体验与运营副总裁郭进福受访时说，当局一直为德利站定期做基本维修。“开放前的几个星期，我们把整个系统再全面检查了一遍，包括确保电动扶梯、电梯及收费闸门等都运作正常，希望为公众带来便捷的交通服务。”

表兄弟许家杰（24岁，大学生）和林家逸（16岁，理工学院学生）分别住在高文一带和榜鹅轻轨东环线绿洲站（Oasis）附近。他们受访时开心地说，他们清晨5时20分就从榜鹅站乘搭轻轨列车到德利站，要先睹为快。许家杰说：“参观新启用的轻轨站后，我们去吃了早餐，再回来等待启用仪式。”

也是白沙—榜鹅集选区议员的数码发展及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生，从西环线的三记站 （Sam Kee）乘搭轻轨列车到德利站，为这个站点主持启用仪式。

普杰立致辞时说，榜鹅区现在有了榜鹅数码园区和即将开学的新工大榜鹅校区等设施，将是一个热闹的大学城和商业区。德利站附近还有战备军人协会（SAFRA）和榜鹅综合社区中心One Punggol等，轻轨列车服务加上巴士服务以及脚踏车道和人行道等，可以为区内的居民带来交通便利。

新捷运集团总裁沈维明受访时说，德利站通车后，可为下月开学的新工大学生提供多一种交通选择。他透露，当局根据德利站周围的社区动向决定启用日期。“新工大榜鹅校区星期五（16日）将举办迎新会，下个月正式开学。这一带也有其他发展项目，因此德利站对榜鹅的整体连通性非常重要。”