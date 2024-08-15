牛车水商联会赢得史密斯街竞标 发展概念凸显新加坡华人特色

振兴牛车水史密斯街的招标计划结果出炉，牛车水商联会组成的团队，以每个月12万3000元的标价和发展概念赢得标案，成为史密斯街的总租户。他们将负责综合管理史密斯街的部分店屋，以及毗邻的步行街。

新加坡土地管理局星期四（8月15日）在网上公布竞标结果。土管局在脸书发文说，牛车水商联会提出的概念、配套项目和公共空间改善方案，能进一步凸显新加坡华人的传统特色，也能加强公众对牛车水的认同感。

为打造更具活力的牛车水，土管局、新加坡旅游局和市区重建局，去年11月底联合发出招标书，为史密斯街的13个店屋和毗邻的步行街（即原本的牛车水美食街）寻找“总租户”，由它负责扩大零售和餐饮选项，为牛车水吸引更多游客。

今年3月招标截止时，共有五方业者竞标。当局根据竞标者的价格和质量两方面进行评估，综合得分最高者才能赢得项目。根据当局资料，竞标价格占总分30％、愿意为项目投入的资本占20％，以及项目质量占50％。

牛车水商联会执行董事林玉璇形容，竞标过程非常激烈，但商联会在牛车水活跃了20多年，成员来自牛车水各行各业、包括基层领袖和零售商等。多年来，商联会也同牛车水街坊建立深厚感情，并肩负起推广牛车水文化和传统的重任，从五脚基节、端午节等大型节庆活动，到主题市场、街头活动和各种赛事与工作坊，这些都是商联会的独有经验和优势。

林玉璇说：“这里将让公众有吃、有玩，还可以学东西。我们也将把星巴克带进史密斯街，以吸引本地消费者和海外旅客。我们希望争取让这个项目在明年农历新年前与公众见面。”

五业者竞标 最高达每月18万元

土管局网站资料显示，五家竞标业者的标价，介于每月5万3000元至18万元不等。除了牛车水商联会，其他竞标业者包括：艺人许振荣创办的午言媒体（NoonTalk Media）、一家设计师运营的物业管理公司Benlo Venture、旗下有西餐馆Swensen’s和Tip Top咖喱角等品牌的本地老字号餐饮集团ABR控股，以及健身房管理公司IGYM Fitness。

根据招标书，政府希望竞标者提出的方案既能保存历史文化，也能为史密斯街注入全新活力，打造结合传统与现代的空间，例如举办社区活动、引入画廊等创意生活概念店，以及增设服务式公寓或共享居住和办公空间。

史密斯街招标项目的土地面积共约3166平方米，总楼面面积3073平方米。项目租期为五年，五年后可申请延长四年。